Τσάρλι Κερκ: «Προτείνουμε θανατική ποινή για τον Ρόμπινσον», είπαν οι εισαγγελείς - Ο βασικός λόγος

Αντιμέτωπος με την θανατική ποινή είναι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή και influencer Τσάρλι Κερκ, μίας από τις πιο επιδραστικές φωνές του Τραμπ στην αμερικανική νεολαία.

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, οι εισαγγελείς της Γιούτα ανακοίνωσαν τις κατηγορίες με τις οποίες βαρύνεται ο 22χρονος φοιτητής ενώ παρέθεσαν αναλυτικά στοιχεία για τα κίνητρα που φέρεται να τον οδήγησαν στην εγκληματική πράξη.

Ο εισαγγελέας της Γιούτα απαγγέλλει κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον. Φωτό: Reuters

Σε κείμενα που κατάσχεσαν οι Αρχές και παρουσίασαν χθες οι εισαγγελείς, ο Ρόμπινσον φέρεται να μιλάει στον τρανς συγκάτοικο και σύντροφό του, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να ανεχτεί άλλο το «μίσος» του Κερκ.

«Κάποιο μίσος δεν μπορεί να μπει σε διαπραγμάτευση», είπε ο 22χρονος, σε συνομιλία που είχε με τον σύντροφό του μετά την δολοφονία.

«Είχε ξεκινήσει να κλίνει στα αριστερά»

Σύμφωνα με τον Guardian, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι, μετά τη σύλληψη του Ρόμπινσον, η μητέρα του είπε στους ανακριτές πως ο γιος της, στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος και είχε ξεκινίσει να κλίνει περισσότερο προς τα αριστερά, προσανατολισμένος περισσότερο στην υπέρασπιση των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων και των τρανς».

Σε συνδυασμό με την ερωτική σχέση που φέρεται να είχε αναπτύξει με τον συγκάτοικό του, «αυτό οδήγησε σε αρκετές συζητήσεις με μέλη της οικογένειας, αλλά κυρίως μεταξύ του Ρόμπινσον και του πατέρα του, οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις», πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων, οι γονείς του Τάιλερ Ρόμπινσον ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών ενώ ψήφισαν και στις τελευταίες εκλογές του 2024 που ανέδειξαν τον Τραμπ πρόεδρο των ΗΠΑ για δεύτερη φορά.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ένα μήνυμα από τον Ρόμπινσον προς τον συγκάτοικό του έδειξε ότι ο ύποπτος αντιλαμβανόταν τον πατέρα του ως «αρκετά φανατικό υποστηρικτή του MAGA», του κινήματος Make America Great Again που έχει συγκροτηθεί στην Αμερική για την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Κερκ διαδίδει πολύ μίσος»

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, σε μια συζήτηση που είχε με τη μητέρα του πριν την επίθεση, «ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ θα διοργάνωνε μια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, σε ένα χώρο που ο Ρόμπινσον χαρακτήρισε ‘ηλίθιο’ για την πραγματοποίηση εκδήλωσης».

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η μητέρα είπε στους ανακριτές πως ο γιος της - κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας - «κατηγόρησε επίσης τον Κερκ για διάδοση μίσους».

Επίσης, οι γονείς του Ρόμπινσον φέρονται να είπαν στους ανακριτές ότι άρχισαν να συνειδητοποιούν πως ο γιος τους προφανώς είχε σκοτώσει τον Κερκ, όταν είδαν στην τηλεόραση μια εικόνα από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε τον φερόμενο δράστη.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το ζευγάρι συμφώνησε ότι ο εικονιζόμενος έμοιαζε με τον Ρόμπινσον, ενώ ο πατέρας του Ρόμπινσον -κυνηγός με άδεια- φοβόταν ότι το τουφέκι για το οποίο μιλούσε η αστυνομία ταίριαζε με αυτό που είχε δώσει στον γιο του ως δώρο.

Στη συνέχεια, πατέρας και γιος συνομίλησαν και ο 22χρονος υπαινίχθηκε ότι είχε σκοτώσει τον Κερκ, ανέφερε ο πατέρας του Ρόμπινσον στους ανακριτές, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ο Τάιλερ φέρεται να είπε ότι «υπάρχει πάρα πολύ κακό» και ότι ο Τσάρλι Κερκ «διαδίδει πάρα πολύ μίσος».

«Εγώ το έκανα, λυπάμαι»

Ο Ρόμπινσον τελικά παραδόθηκε στις Αρχές την επόμενη μέρα μετά τη δολοφονία του Κερκ, με τη βοήθεια ενός οικογενειακού φίλου που ήταν επίσης τοπικός αξιωματούχος των αρχών.

Επιπλέον, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι εντοπίστηκαν στοιχεία DNA του Ρόμπινσον στο τουφέκι που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ - το οποίο είχε εγκαταλειφθεί κοντά στο campus του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ- αλλά και σε μηνύματα που άφησε στον συγκάτοικό του, γεγονός που συνέδεσε τον 22χρονο ακόμα περισσότερο με το έγκλημα.

Μεταξύ των κειμένων που αποκάλυψαν οι εισαγγελείς ήταν και ένα στο οποίο ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον τον ρώτησε: «Δεν ήσουν εσύ που το έκανες σωστά;»

Ο 22χρονος - ο οποίος αναφέρθηκε στον συγκάτοικό του στα μηνύματα τουλάχιστον δύο φορές ως «αγάπη» του - φέρεται να απάντησε: «Ναι εγώ ήμουν, λυπάμαι».

Σύμφωνα με τα ίδια μηνύματα, ο Ρόμπινσον ζήτησε επιπλέον συγγνώμη από τον συγκάτοικό του που έπρεπε να τον «εμπλέξει» σε αυτήν την υπόθεση. «Ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γεράματα», έγραψε ο Ρόμπινσον, όπως το έθεσε ο εισαγγελέας.

Η νομική βάση για την θανατική ποινή

Η πιο σοβαρή κατηγορία που απαγγέλθηκε εναντίον του Ρόμπινσον είναι η ανθρωποκτονία εκ προμελέτης με επιβαρυντικές περιστάσεις. Αυτή η κατηγορία είναι και η βάση πάνω στην οποία μπορεί να ζητηθεί η θανατική ποινή, κάτι που οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι θα επιδιώξουν.

Ο 22χρονος θα συνεχίζει να παραμένει κρατούμενος χωρίς δυνατότητα εγγύησης, στη φυλακή που κρατήθηκε μετά τη σύλληψή του.

Ένας από τους επιβαρυντικούς παράγοντες που υποστηρίζουν την κατηγορία του Ρόμπινσον για φόνο θανατικής ποινής είναι το γεγονός ότι προφανώς στοχοποίησε «τον Τσάρλι Κερκ με βάση την πολιτική του έκφραση», δήλωσε ο Τζεφ Γκρέι, ο ανώτατος εισαγγελέας της Γιούτα.

Σε μια συγκυρία που ο Τραμπ ήδη έχει στοχοποιήσει την «ριζοσπαστική αριστερή ιδεολογία» και αφήνει να εννοηθεί ότι θα εφαρμοστούν μέτρα καταστολής στις σχετικές συλλογικότητες, ο Γκρέι τόνισε: «Δεν παίρνω αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία.

Είναι μια απόφαση που έχω λάβει ανεξάρτητα, ως εισαγγελέας της κομητείας, βασιζόμενος αποκλειστικά στα διαθέσιμα στοιχεία - και στις περιστάσεις και τη φύση του εγκλήματος».