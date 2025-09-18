Εξοργισμένος ο Κίμελ με το «κόψιμο» της εκπομπής του - Το βίντεο με τα σχόλια για τη δολοφονία Κερκ

Αίσθηση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το αιφνίδιο «κόψιμο» του τηλεοπτικού σόου του Τζίμι Κίμελ από το ABC, μετά τα σχόλια που έκανε ο δημοφιλής κωμικός για τον φερόμενο δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, λέγοντας ότι ήταν μέλος του κινήματος MAGA και κατηγορώντας τον Τραμπ και και την αμερικανική Δεξιά ότι προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από το τραγικό γεγονός.

Έξαλλος με την απόφαση του καναλιού που τον φιλοξενούσε στη βραδινή του ζώνη επί 22 χρόνια να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του, φέρεται να είναι ο ίδιος ο 57χρονος κωμικός. Πληροφορίες που μεταφέρει η Daily Mail, αναφέρουν ότι ο Τζίμι Κίμελ αναζητά ενεργά τρόπους να σπάσει το συμβόλαιό του και να διακόψει τελείως τη συνεργασία με το δίκτυο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας παραγωγός δήλωσε ότι οι συνεργάτες του Κίμελ «δεν τον έχουν ξαναδεί ποτέ τόσο εξοργισμένο» από την απόφαση του ABC και είπε ότι διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ του ίδιου και του δικτύου.

Ο Τζίμι Κίμελ με την Τζένιφερ Άνιστον καλεσμένη στην εκπομπή του. Φωτό: IMAGO / Bestimage

«Πρόκειται ξεκάθαρα για υπέρβαση της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στην Αμερική, αν η κυβέρνηση μπορεί να πιέσει τις εταιρείες να ακυρώσουν οποιαδήποτε εκπομπή δεν τους αρέσει», σημείωσε ο ίδιος.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά την ανακοίνωση του τηλεοπτικού δικτύου ABC για την αναστολή του «Jimmy Kimmel Live!», ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε πανηγυρική ανάρτηση στο Truth Social, τονίζοντας μάλιστα ότι ο Τζίμι Κίμελ έχει «μηδέν ταλέντο».

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Σε μία από τις συνηθισμένες εμφανίσεις του στην εκπομπή του, στην οποία σχολιάζει με καυστικό και κάποιες φορές «φαρμακερό» τρόπο την επικαιρότητα, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/9) στη δολοφονία του influencer και φιλο-τραμπικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, που προκάλεσε σοκ στην αμερικανική κοινωνία.

Ο κωμικός σχολίασε συγκεκριμένα τα όσα λέγονται από την αμερικανική Δεξιά και τους συντηρητικούς opinion makers για το πολιτικό προφίλ του Τάιλερ Ρόμπινσον, φερόμενου δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος σκιαγραφείται από αυτούς στρατευμένος στην ιδεολογία της «ριζοσπαστικής αριστεράς».

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το σαββατοκύριακο», ανέφερε σε ειρωνικό τόνο ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Το σχόλιο αυτό, που υπονοούσε ότι ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας, ήταν πιο κοντά πολιτικά στο κίνημα MAGA, εξόργισε πολιτικά τους υποστηρικτές και τους αξιωματούχους του Τραμπ.

Η «φαρμακερή» ατάκα για τον Τραμπ

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό που ξεσήκωσε αντιδράσεις από τους συντηρητικούς κύκλους. Άκρως καυστικό ήταν και το σχόλιο του Κίμελ για τον ίδιο τον Τραμπ.

«Σε ανθρώπινο επίπεδο μπορείς να δεις πόσο βαριά το πήρε ο Τραμπ», είπε ο Κίμελ και πρόβαλε βίντεο του Αμερικανού προέδρου να τον ρωτούν πώς νιώθει για τον θάνατο του Κερκ και εκείνος να αναφέρεται στις εργασίες που γίνονται στον Λευκό Οίκο.

«Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ένας ενήλικας θρηνεί τη δολοφονία κάποιου που αποκαλεί φίλο. Έτσι θρηνεί ένα τετράχρονο παιδί για ένα χρυσόψαρο», τόνισε ο Κίμελ.

Τα σχόλια του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC αποτελούσαν «την πιο άρρωστη δυνατή συμπεριφορά», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, στον δεξιό podcaster Μπένι Τζόνσον την Τετάρτη (17/9). Ο Καρ άφησε να εννοηθεί ότι η FCC του θα μπορούσε να ανακαλέσει τις άδειες συνεργατών του ABC ως τρόπο να αναγκάσει την Disney να τιμωρήσει τον Κίμελ.

«Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο», υπογράμμισε ο Καρ.

Ουρές κόσμου έξω από το στούντιο της «κομμένης» εκπομπής

Σε σοκ φέρεται να βρίσκεται το πολυπληθές προσωπικό δημοσιογράφων, τεχνικών και παραγωγών που εργαζόταν στο δημοφιλές σόου του Τζίμι Κίμελ.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN, οι συντελεστές του «Jimmy Kimmel Live!» εργάζονταν κανονικά μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης (17/9), κάνοντας τηλέφωνα και προγραμματίζοντας νέες εμφανίσεις καλεσμένων.

Αλλά και έξω από το στούντιο στο οποίος μαγνητοσκοπείται η εκπομπή, στην περιοχή του Χόλιγουντ, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, ο οποίος είχε έρθει για να συμμετάσχει κανονικά στο κοινό, μέχρι που άκουσε τα δυσάρεστα νέα.