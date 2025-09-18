Ποιος είναι ο Τζίμι Κίμελ που το ABC έκοψε την εκπομπή του - Ακραίο χιούμορ, αιχμηρό πολιτικό σχόλιο

Την ώρα που ο Τζίμι Κίμελ σχεδιάζει προσεκτικά τα επόμενα βήματά του, προκειμένου να περάσει στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο της εμβληματικής εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live!», εξαιτίας σχολίων που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, το κοινό ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Και πώς, ένας από τους πλέον αγαπημένους παρουσιαστές της αμερικανικής τηλεόρασης, βρέθηκε στην... ανεργία από τη μια στιγμή στην άλλη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να πανηγυρίζει για το κόψιμο, να δίνει συγχαρητήρια στο ABC και να χαρακτηρίζει τον Τζίμι Κίμελ ατάλαντο.

Ποιος είναι ο Τζίμι Κίμελ

Ο Τζίμι Κίμελ, το πλήρες όνομα του οποίου είναι James Christian «Jimmy» Kimmel, γεννήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1967 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Η μητέρα του, Joan Iacono, είχε ιταλική καταγωγή, ενώ ο πατέρας του, James John Kimmel, εργαζόταν αρχικά στην American Express και αργότερα στην IBM.

Σε ηλικία περίπου εννέα ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, όπου ο μικρός Τζίμι πέρασε τα εφηβικά του χρόνια. Αποφοίτησε από το Ed W. Clark High School, ενώ στη συνέχεια φοίτησε αρχικά στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα και έπειτα στο Arizona State University. Αν και δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του, το 2013 τιμήθηκε με τιμητικό πτυχίο από το UNLV.

Η καριέρα του ξεκίνησε στο ραδιόφωνο, όπου το χιούμορ του τον έκανε γρήγορα να ξεχωρίσει. Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο ήρθε με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι Win Ben Stein's Money στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενώ στη συνέχεια συνέβαλε στη δημιουργία της εκπομπής «The Man Show».

Το μεγάλο βήμα ήρθε το 2003, όταν ξεκίνησε η βραδινή εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» στο ABC. Με συνεντεύξεις, σατιρικά σκετς και αιχμηρό πολιτικό σχόλιο, η εκπομπή καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της αμερικανικής late-night κουλτούρας. Παράλληλα, ο Κίμελ, ο άνθρωπος που εδώ και δύο δεκαετίες αποτελεί εμβληματική φιγούρα της αμερικανικής τηλεόρασης, παρουσίασε σημαντικές διοργανώσεις, όπως τα βραβεία Emmy και τις τελετές απονομής των Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην κορυφή της τηλεοπτικής βιομηχανίας.

Η καριέρα του Τζίμι Κίμελ με μια ματιά

1989: Ξεκινά καριέρα στο ραδιόφωνο, σε σταθμούς του Λας Βέγκας και της Αριζόνα, με εκπομπές που ξεχώριζαν για το χιούμορ τους.

1997: Γίνεται συμπαρουσιαστής στο τηλεπαιχνίδι «Win Ben Stein's Money», το οποίο του χαρίζει αναγνωρισιμότητα.

1999: Συνιδρύει την εταιρεία παραγωγής «Jackhole Industries» και παρουσιάζει το «The Man Show» στο Comedy Central.

2003: Κάνει πρεμιέρα το «Jimmy Kimmel Live!» στο ABC, που γρήγορα γίνεται βασικό κομμάτι της late-night τηλεόρασης.

2008: Παρουσιάζει για πρώτη φορά τα Βραβεία Emmy.

2012: Καθιερώνεται ως ένας από τους κορυφαίους παρουσιαστές των ΗΠΑ, με το «Jimmy Kimmel Live!» να σημειώνει υψηλή τηλεθέαση.

2017: Αναλαμβάνει για πρώτη φορά την παρουσίαση της τελετής απονομής των Όσκαρ. Την ίδια χρονιά αποκαλύπτει δημόσια το σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα του νεογέννητου γιου του, ασκώντας πίεση για την ενίσχυση της πρόσβασης στην υγεία.

2020: Γιορτάζει 17 χρόνια στον αέρα με ειδικά επεισόδια και μεγάλα τηλεοπτικά αφιερώματα.

2025: Ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι αποκτά ιταλική υπηκοότητα, ενώ λίγους μήνες αργότερα η εκπομπή του τίθεται σε αναστολή λόγω των σχολίων του για τον Τσάρλι Κερκ.

Ο Τζίμι Κίμελ με τη σύζυγό του (IMAGO / UPI Photo)

Το πρόβλημα υγείας του γιου του

Η προσωπική ζωή του Τζίμι Κίμελ έχει επίσης τραβήξει την προσοχή. Ο πρώτος του γάμος με την Τζίνα Μάντι έληξε το 2002, με το ζευγάρι να αποκτά δύο παιδιά, την Κέιτι και τον Κέβιν.

Το 2013 παντρεύτηκε τη σεναριογράφο Μόλι ΜακΝίαρνι, με την οποία έχει δύο παιδιά: την κόρη τους Τζέιν και τον γιο τους Μπίλι. Ο μικρός Μπίλι γεννήθηκε με συγγενές καρδιακό πρόβλημα και χρειάστηκε χειρουργικές επεμβάσεις από τις πρώτες ημέρες της ζωής του, γεγονός που οδήγησε τον Κίμελ να μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.

