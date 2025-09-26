Ο Τραμπ επαναφέρει τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον - «Πολύ ενδιαφέρουσα τιμωρία»

Την επαναφορά της θανατικής ποινής στην πολιτεία της Ουάσιγκτον υπέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη 25/09 με τη Γενική Εισαγγελέα, Παμ Μπόντι, να δηλώνει ότι στόχος του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να την επιβάλει σε ολόκληρη τη χώρα.

«Η θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αν σκοτώσεις κάποιον, ή αν σκοτώσεις έναν αστυνομικό, τότε είσαι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή. Και ελπίζω να μην το κάνουν αυτό».

«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική τιμωρία, πρωτεύουσα. Σημαντική, σημαντική, σημαντική» («It’s a very interesting capital punishment, capital city. Capital, capital, capital»), είπε με καυστικό χιούμορ και προσέθεσε «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην πρωτεύουσά μας να την επισκέπτεται κόσμος και στο τέλος να δολοφονούνται. Δεν θα ξανασυμβεί».

NEW: President Trump signs a presidential memorandum directing the enforcement of death penalty laws in Washington, D.C. pic.twitter.com/DlWuReusmR — Fox News (@FoxNews) September 25, 2025

Τι αναφέρει το διάταγμα

Σύμφωνα με το CNN, το διάταγμα δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην Μπόντι και στην Εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, «να εφαρμόσουν πλήρως τη θανατική ποινή εδώ στην Ουάσιγκτον, όπου τα στοιχεία και τα γεγονότα της υπόθεσης υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η θανατική ποινή», δήλωσε ο γραμματέας του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ.

Η Μπόντι, η οποία στεκόταν δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, σημείωσε χαρακτηριστικά «Δεν το επιδιώκουμε μόνο στην Ουάσινγκτον, αλλά σε όλη τη χώρα, ξανά».

Το προεδρικό διάταγμα και τα σχόλια της Μπόντι έρχονται μετά την δήλωση του Τραμπ τον περασμένο μήνα ότι θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής στην πρωτεύουσα της χώρας, χαρακτηρίζοντας την θανατική ποινή ως «πολύ ισχυρό προληπτικό» μέτρο. Οι πολιτείες, προσέθεσε, «θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις».

Δυο εκτελέσεις στο Τέξας

Δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν χθες Πέμπτη στις ΗΠΑ, ένας εξ αυτών μέσω εισπνοής αζώτου – μέθοδο που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή βασανιστηρίου.

Ο 50χρονος Τζέφρι Γουέστ, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της Μάργκαρετ Μπέρι το 1997 κατά τη διάρκεια ληστείας σε πρατήριο καυσίμων, εκτελέστηκε στην Αλαμπάμα με αυτήν την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μέθοδο – που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως το 2024 στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία.

Μέχρι σήμερα, συνολικά έξι εκτελέσεις θανατοποινιτών έχουν πραγματοποιηθεί με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, όλες στις ΗΠΑ.

Με θανατηφόρα ένεση εκτελέστηκε στο Τέξας ο 35χρονος Μπλέιν Μάιλαμ. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του μωρού της συντρόφου του, Τζέσικα Κάρσον, το 2008. Αρχικά ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν ισχυριστεί ότι βρήκαν νεκρή την 13 μηνών Αμόρα. Αργότερα ομολόγησαν ότι υπέβαλαν το κοριτσάκι σε «εξορκισμό» αφού πίστευαν πως ήταν δαιμονισμένη. Η έκθεση του ιατροδικαστή ανέφερε πως το βρέφος έφερε πολλαπλά κατάγματα και σημάδια από δαγκωματιές.

Ο Μπλέιν Μάιλαμ ήταν ένας από τους θανατοποινίτες που παραχώρησαν συνεντεύξεις στον Βέρνερ Χέρτσογκ για τη σειρά ντοκιμαντέρ «On Death Row» που προβλήθηκε την περίοδο 2012-2013.

Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 33 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ: 27 με θανατηφόρες ενέσεις, τέσσερις με εισπνοή αζώτου και δύο από εκτελεστικό απόσπασμα (αμφότερες στη Νότια Καρολίνα).