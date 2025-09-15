Οι ΗΠΑ σε σπιράλ βίας, η Αθήνα σε «αναμμένα κάρβουνα»

Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση των πυκνών διεθνών εξελίξεων της προηγούμενης εβδομάδος μου επεσήμανε καλή κυβερνητική πηγή, στην οποία απευθύνθηκα για να καταλάβω πόσο ανησυχεί το Μέγαρο Μαξίμου μετά την κατάρριψη από την Πολωνική αεροπορία των ρωσικών drones, που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Βαρσοβίας.

Το εν λόγω υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος αφού μου εξέφρασε την απαισιοδοξία του ως προς την πιθανότητα άμεσης κατάπαυσης του πυρός στο Ανατολικό μέτωπο δεν έκρυψε τη βαθιά του ανησυχία για τις…παρενέργειες από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ. Και δεν μιλάμε για τις δηλώσεις υπερβολής που έσπευσαν να κάνουν κάποιοι κυβερνητικοί ούτε φυσικά για τις ανοησίες που ακούστηκαν και γράφτηκαν σχετικά με το εάν και κατά πόσο μια δολοφονία έχει... πολιτικό πρόσημο και μπορεί να «οφείλεται» στις θέσεις που εξέφραζε το θύμα.

«Η αμερικανική κοινωνία δείχνει να είναι ένα καζάνι, που σιγοβράζει, γεγονότα σαν τη δολοφονία του ακτιβιστή μπορεί να είναι η σταγόνα, που θα ξεχειλίσει το ποτήρι. Τυχόν αποσταθεροποίηση στις ΗΠΑ θα έχει ολέθριες συνέπειες για όλον τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά η πηγή μου και απ΄ότι κατάλαβα στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπάρχει γενικότερα μια πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα για τον χειμώνα που θα έχουμε μπροστά μας στην εξέλιξη των ανοιχτών διεθνών «μετώπων».