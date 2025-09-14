Δολοφονία Κερκ: Στο «φως» τα ανατριχιαστικά μηνύματα του Ρόμπινσον στους φίλους του μετά την εκτέλεση

Η υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αμερική παίρνει ακόμη πιο ανατριχιστική τροπή. Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, ο 22χρονος που κατηγορείται για την εν ψυχρώ εκτέλεση του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ, φέρεται λίγες μόλις ώρες μετά το έγκλημα να αστειευόταν κυνικά με φίλους του στο τσατ Discord. Αντί να κρύβεται ή να δείχνει μεταμέλεια, χλεύαζε το ανθρωποκυνηγητό του FBI, λέγοντας πως… «ο σωσίας του ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη».

«Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον χλεύασε την έρευνα του FBI και το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύθηκε αμέσως μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Κέρκ σε ομιλία του» έγραψε χαρακτηριστικά η Νew York Post. Σύμφωνα με μηνύματα που αποκτήθηκαν από τους New York Times, λίγες ώρες πριν παραδοθεί στην αστυνομία αστειευόταν ότι θα αποκτήσει και χρηματική αμοιβή.

NEW: The day after Charlie Kirk was ass*ssinated, a Discord acquaintance of Tyler Robinson recognized him in the FBI photos, tagging the alleged kiIIer's username with “wya.” Robinson replied within a minute: His “doppelganger,” was trying to “get me in trouble,” according to The… pic.twitter.com/Yd2ycAgCmt — RedWave Press (@RedWave_Press) September 14, 2025

«Ο σωσίας μου προσπαθεί να με βάλει σε μπελάδες»

«Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι!!!!» έγραψε ένας χρήστης σε μια ομαδική συνομιλία το απόγευμα της Πέμπτης, κάνοντας tag τον Ρόμπινσον αστειευόμενος. Ο Ρόμπινσον απάντησε σχεδόν αμέσως, λέγοντας: «Ο σωσίας μου προσπαθεί να με βάλει σε μπελάδες».

Το τραγελαφικό αστείο ακούστηκε λίγες ώρες αφότου το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες παρακολούθησης που έδειχναν έναν νεαρό άνδρα με γυαλιά ηλίου και καπέλο, να περπατάει μέσα από ένα κλιμακοστάσιο στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου μιλούσε ο Κερκ.

Σε εκείνο το σημείο, ο ύποπτος ήταν ακόμα δημόσια άγνωστος, αλλά ιδιωτικά, ο Ρόμπινσον αστειευόταν ήδη με την αλήθεια. Τα μηνύματα, απεικονίζουν έναν νεαρό άνδρα που γνωρίζει πλήρως την έρευνα και την χλευάζει. Όταν ένας άλλος χρήστης αστειεύτηκε να καταδώσει στις αρχές τον Robinson για την αμοιβή των 100.000 δολαρίων του FBI, εκείνος αστειεύτηκε: «Μόνο αν πάρω ένα μερίδιο».

Ενώ οι δημόσιοι φόροι τιμής στον Κέρκ κατέκλυζαν τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ εξέδιδε εθνικές διακηρύξεις προς τιμήν του, ο κατηγορούμενος δολοφόνος βρισκόταν πίσω από μια οθόνη, αστειευόμενος για τα πάντα.

«Είμαι στην πραγματικότητα ο Τσάρλι Κέρκ», έγραψε κάποια στιγμή ο Ρόμπινσον. «Ήθελα να αποχωρήσω από την πολιτική, γι' αυτό σκηνοθέτησα τον θάνατό μου, τώρα μπορώ να ζήσω τη ζωή των ονείρων μου στο Κάνσας», συμπλήρωσε.