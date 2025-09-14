Αποκάλυψη Fox News: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς - Παρέδωσε μηνύματα στο FBI

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση Ρόμπινσον: ο 22χρονος δράστης συγκατοικούσε με ένα τρανς άτομο, το οποίο συνεργάζεται πλήρως με το FBI και παραχώρησε κρίσιμα στοιχεία για το όπλο της δολοφονίας του Τσάρλι Κέρκ. Οι αρχές αξιοποιούν πλέον αυτά τα δεδομένα για να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό, ενώ το τρανς άτομο δεν θεωρείται ύποπτο.

Συγκριμένα σμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο 22χρονος μοιραζόταν ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στη Γιούτα με τρανς άτομο που «βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης από άνδρα σε γυναίκα». Το συγκεκριμένο πρόσωπο «συνεργάζεται πλήρως» με το FΒΙ και παρέδωσε τα μηνύματα για το όπλο της δολοφονίας, που είχαν σταλεί μέσω Discord. Ειδικότερα, στο μήνυμα ο Ρόμπινσον υποδείκνυε το σημείο που είχε κρύψει το όπλο, σε δασώδη περιοχή.

Πηγή δήλωσε στο Fox News: «Ο δράστης ζούσε με τρανς άτομο, άνδρα που έκανε μετάβαση σε γυναίκα. Δεν είναι γνωστό ποια ήταν η φύση της σχέσης τους. Ήταν φίλοι που έπαιζαν μαζί βιντεοπαιχνίδια. Το τρανς άτομο συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία και δεν θεωρείται ύποπτος».

Σύμφωνα με πηγές του FBI που επικαλείται το Fox News Digital, Ρόμπινσον και Τουίγκς, πέραν της συγκατοίκησης, είχαν και «ρομαντική σχέση». Ο Τουίγκς «συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου και προς το παρόν δεν κατηγορείται για εγκληματική δραστηριότητα» ξεκαθαρίζουν οι πηγές.



Πάντως, μέλος της οικογένειας του Τουίγκς ανέφερε ότι ο τελευταίος ήταν το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, αλλά αρνήθηκε να προβεί σε εικασίες για το εάν υπήρχε ερωτική σχέση. Το ίδιο πρόσωπο ανέφερε ότι δεν γνώριζε τις πολιτικές πεποιθήσεις του Τουίγκς, ούτε εάν βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης. Ωστόσο, δεν ήταν κάτι που θα προκαλούσε έκπληξη. Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, ο Τουίγκς είχε προσαχθεί για ανάκριση.

JUST IN: Charlie Kirk’s alleged assassin, Tyler Robinson, was in a “romantic relationship” with a transgender partner, FBI sources tell FOX News Digital. The partner is fully cooperating with law enforcement and not currently accused of criminal activity. pic.twitter.com/jn6hXTpo7s — Fox News (@FoxNews) September 13, 2025

Η στυγνή δολοφονία και οι πρώτες ενδείξεις

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Κερκ, ακόμη ένα επεισόδιο στη σειρά απόπειρων και επιτυχημένων πολιτικών δολοφονιών τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει βαθύ σοκ και οργή σε όλο το πολιτικό φάσμα.

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκε ένα τουφέκι με χαραγμένα αντικυβερνητικά και αντιφασιστικά συνθήματα πάνω στους κάλυκες. Ένας από αυτούς έγραφε: «Hey fascist! Catch!» («Έι φασίστα! Πιάσε!») και ένας στίχους του Bella Ciao. Αν και πρόκειται για γνωστό αντιστασιακό ύμνο, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση συνδέεται με αριστερή, αντιφασιστική ιδεολογία. Μπορεί να σχετίζεται ακόμη και με την άκρα δεξιά και τους λεγόμενους Groypers. Κεντρικό σημείο σε αυτό το επιχείρημα ήταν το λεγόμενο «Groyper War», η εκστρατεία διαδικτυακής παρενόχλησης που είχε ξεκινήσει ο ακροδεξιός σχολιαστής Νικ Φουέντες και οι οπαδοί του εναντίον του ίδιου του Κερκ.

Συγγενής του Ρόμπινσον κατέθεσε ότι ο ύποπτος είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια» και είχε επιτεθεί φραστικά στον Κερκ σε πρόσφατο οικογενειακό δείπνο. Δεν εξήγησε όμως ποια ήταν η διαφωνία του με τον Κερκ ή τι σημαίνει πιο «πολιτικοποιημένος».

Οι χαραγμένες ενδείξεις στους κάλυκες περιείχαν επίσης memes και αναφορές σε βιντεοπαιχνίδια, όπως τα βέλη-εντολές από το Helldivers 2, που τα τελευταία χρόνια έχουν επανεμφανιστεί σε παιχνίδια όπως το Far Cry 6 αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές του Netflix.

Θα μπορούσε ακόμη και να μην έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο τα συνθήματα, αλλά να σηματοδοτούν μία ριζοσπαστικοποίηση του δράστη μέσω διαδικτύου και βιντεοπαιχνιδιών.

Η Rachel Kleinfeld, ανώτερη ερευνήτρια στο Carnegie Endowment for International Peace, δήλωσε στο Reuters ότι οι χαραγμένες ενδείξεις στους κάλυκες υποδεικνύουν ότι ο δράστης ήταν μέρος του λεγόμενου κινήματ ος Groyper, που συνδέεται με τον ακροδεξιό ακτιβιστή και σχολιαστή Νικ Φουέντες.

Σύμφωνα με την Kleinfeld, οι Groyper είναι ένα εκλεκτικό ιδεολογικό κίνημα που χαρακτηρίζεται από memes βιντεοπαιχνιδιών, ιδέες κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, πίστη στη λευκή υπεροχή του Νiκ Φουέντες και ειρωνεία. Άλλωστε οι Groyper αντιτίθενται στις παραδοσιακές πολιτικές της mainstream δεξιάς, την οποία κατηγορούν ότι δεν έχει αρκετά ή καθαρές συντηρητικές πολιτικές. Οι Groyper χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και τα meme για να προσελκύσουν τις θέσεις τους, που έχουν θεωρηθεί ρατσιστικές και επικίνδυνες.

«Με κάποιον τρόπο, οι ιδεολογικές πεποιθήσεις του δράστη δεν έχουν σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι πώς τις αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Και αν η κοινωνία μας επιλέξει να συνεχίσει να δείχνει το δάχτυλο, ανεξαρτήτως αν το άτομο είναι δεξιό, αριστερό ή απλώς ασταθές, τότε η βία θα αυξηθεί από την επίδειξη του δάχτυλου, ανεξάρτητα από την πράξη», προσθέτει.

«Δεν συμπαθούσε τον Τραμπ» – «Όχι, η οικογένειά του ήταν φανατικά υπέρ του Τραμπ»

Όσοι γνώριζαν τον Ρόμπινσον δίνουν διαφορετικές εικόνες για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Ένας ηλεκτρολόγος που συνεργάστηκε μαζί του πριν λίγες εβδομάδες τον περιέγραψε ως «ήσυχο παιδί, που μιλούσε μόνο αν του απηύθυναν τον λόγο» και σημείωσε ότι «δεν συμπαθούσε ούτε τον Τραμπ ούτε τον Κερκ».

Ωστόσο, συμμαθητής του από το λύκειο θυμάται μια εντελώς διαφορετική εικόνα: «Όταν τον ήξερα, η οικογένειά του ήταν φανατικά υπέρ του Τραμπ. Δεν ξέρω τι άλλαξε».

Τα εκλογικά μητρώα δείχνουν ότι σήμερα είναι εγγεγραμμένος ως ανεξάρτητος, χωρίς να έχει ψηφίσει ποτέ. Στο σχολείο ήταν «πολύ μέσα στα βιντεοπαιχνίδια και στον σχεδιασμό παιχνιδιών», όπως είπε ο πρώην συμμαθητής του. «Περνούσε τα διαλείμματα παίζοντας χαρτιά και επιτραπέζια με φίλους. Ήταν ήσυχος, λίγο αστείος, αλλά ποτέ ανησυχητικός».