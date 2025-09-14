«Μαύρες μέρες» στις ΗΠΑ: Τι αλλάζει μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Ποια δικαιώματα απειλούνται

Η ακραία κοινωνική και πολιτική πόλωση στην Αμερική είναι πραγματικότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Η εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο το 2021 ερμηνεύτηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού influencer και «πρεσβευτή» του Τραμπ στα νεανικά κοινά, Τσάρλι Κερκ, φαίνεται να σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια ακόμα πιο ζοφερή κατάσταση, ακόμα και αν τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί.

Μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ, αλλά και τη δολοφονία της βουλευτού των Δημοκρατικών Μελίσα Χόρτμαν τον Ιούνιο -ένα περιστατικό που χαρακτηρίστηκε ως πολιτική εκτέλεση- αρκετοί είναι οι αναλυτές που υποστηρίζουν ότι η πολιτική βία στις ΗΠΑ τείνει να γίνει κανονικότητα.

Reuters

Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ωστόσο, η πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ προτάσσει το αφήγημα ότι οι συντηρητικές ιδέες στις ΗΠΑ διώκονται, ότι αποτελούν στόχο και χρειάζονται προστασία.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, το σοκ από την εκτέλεση στη Γιούτα είναι τέτοιο που αρκετοί βουλευτές του Κογκρέσου είναι έτοιμοι να επανεξετάσουν το κατά πόσο θα επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη, υπαίθρια πολιτική εκστρατεία, όπως οι περιοδείες που έκανε ο Κερκ στα πανεπιστήμια.

Όσοι πλέον ανεβαίνουν σε δημόσιο βάθρο για να μιλήσουν, θεωρείται ότι μπορεί να κινδυνεύουν.

Φωτό: Reuters

Η ισορροπία μεταξύ της ελεύθερης πολιτικής βούλησης και της ασφάλειας, τώρα κινδυνεύει να γείρει προς την δεύτερη πλευρά, στην κατεύθυνση για πιο περιορισμένες συγκεντρώσεις σε -κατά προτίμηση- εσωτερικούς χώρους, μικρότερο κοινό και λιγότερη αλληλεπίδραση με τους ψηφοφόρους, όπως τονίζει ο πολιτικός αναλυτής του CNN, Στίβεν Κόλινσον.

Αυτό θα σήμαινε επίσης ότι τα social media, με όλα τα ιδιαίτερα -και όχι πάντα θετικά- χαρακτηριστικά που έχουν, μπορεί σε λίγο καιρό να αποτελούν πλέον το μοναδικό πεδίο πολιτικής συζήτησης και ανταλλαγής ιδεών στην Αμερική.

Κάθε συγκέντρωση είναι πιθανή «ενέδρα»;

«Μου αρέσει να είμαι προσβάσιμος, αλλά το να είμαι προσβάσιμος αρχίζει να μοιάζει με ευαλωτότητα», δήλωσε την Πέμπτη (11/9) ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Βόρειας Ντακότα, Κέβιν Κράμερ.

Μια αλλαγή που προωθείται για τις υπαίθριες εκδηλώσεις, μετά τη δολοφονία Κερκ, θα μπορούσε να είναι η μεταφορά των συγκεντρώσεων σε εσωτερικούς χώρους. «Νομίζω ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μετριάζεται ο κίνδυνος είναι να μην διοργανώνονται πλέον μεγάλες εκδηλώσεις σε ανοιχτό χώρο, και αυτό είναι κρίμα», είπε ο Κράμερ. «Δεν θα ήθελα να χάσω την ευκαιρία να συναντώ τυχαία ανθρώπους και να κάνω μια συζήτηση», πρόσθεσε.

Caitlin O'Hara/Reuters

Οι πολιτικοί πάντα αντιμετώπιζαν θορυβώδη πλήθη. Και αυτό το καλοκαίρι ειδικά, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι άφησαν την εντύπωση ότι προσπαθούσαν να αποφύγουν τους ψηφοφόρους στα δημαρχεία, που θέλουν να τους αμφισβητήσουν για το αμφιλεγόμενο «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο» του Τραμπ.

Ταυτόχρονα, γίνεται ολοένα και πιο προφανές ότι ορισμένες διαμαρτυρίες οργανώνονται περισσότερο για να παρεμποδίσουν έναν πολιτικό, παρά για να τον ακούσουν.

Οι πολιτικές εκδηλώσεις που διοργάνωνε ο Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με το CNN, ανεξάρτητα από τις απόψεις που ανέπτυσσε, ήταν μια προσπάθεια να ασκήσει πολιτική με τον σωστό τρόπο. Υποστήριζε τον άμεσο αλλά πολιτισμένο πολιτικό διάλογο, ακόμη και αν συχνά οι εκδηλώσεις ήταν με τέτοιο τρόπο «στημένες» ώστε να προσφέρουν viral βιντεάκια στο Youtube.

Ο γερουσιαστής της Οκλαχόμα, Μάρκγουεϊν Μάλιν, φίλος του Κερκ, δήλωσε στο CNN ότι κάτι θεμελιώδες στη δημοκρατία κινδύνευε μετά τον θάνατό του. «Αυτό που είναι απογοητευτικό σε όλο αυτό είναι ότι εδώ είχατε έναν άνθρωπο που δεν ήταν πολιτικός. Μπορείτε να πείτε ότι ήταν αμφιλεγόμενος ή όχι, αλλά δεν ξέρω γιατί θα μπορούσε να είναι αμφιλεγόμενος, επειδή όλοι έχουμε δικαίωμα στις απόψεις μας».

Οι βουλευτές απαιτούν περισσότερη ασφάλεια

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη (11/9) ότι θα υπάρξουν σοβαρές συζητήσεις σχετικά με περισσότερη ασφάλεια για τους βουλευτές όταν βρίσκονται εκτός του ασφαλούς περιβάλλοντος στο Καπιτώλιο.

«Βρισκόμαστε υπό πολύ ενδελεχή αναθεώρηση των σημερινών επιλογών και του πώς ίσως χρειαστεί να τις βελτιώσουμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των μελών», δήλωσε ο Τζόνσον. «Είναι μια μεγάλη ανησυχία για όλους αυτούς και τους συζύγους τους στον τόπο καταγωγής τους, τις οικογένειές τους, όλα. Υπάρχει λοιπόν ένα κόστος που συνδέεται με αυτό», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Ωστόσο, το ποια μέτρα θα ήταν κατάλληλα να ληφθούν είναι μεγάλη συζήτηση και όλα τα μέτρα έχουν «ανοιχτά σημεία». Από οικονομικής πλευράς, δεν μπορεί κάθε βουλευτής να απολαμβάνει την ασφάλεια που έχει ο ίδιος ο Τζόνσον και άλλα κορυφαία μέλη της ηγεσίας του Κογκρέσου.

Ακόμα, η μεταφορά πολιτικών εκδηλώσεων σε εσωτερικό χώρο και η εισαγωγή ασφάλειας τύπου αεροδρομίου για όλες τις δημόσιες συναντήσεις, δεν είναι η τέλεια λύση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Αβραάμ Λίνκολν δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο θέατρο. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Στιβ Σκαλίζ, πυροβολήθηκε σε μια προπόνηση μπέιζμπολ του Κογκρέσου. Η βουλευτής των Δημοκρατικών, Μελίσα Χόρτμαν και ο σύζυγός της, Μαρκ, δολοφονήθηκαν τον Ιούνιο στο ίδιο τους το σπίτι.

Οι δημόσιες συγκεντρώσεις είναι η ψυχή της Δημοκρατίας

Οι μικρές δημόσιες συναντήσεις, σε καφετέριες, πάρκα, αυλές και σχολεία, είναι η ψυχή της δημοκρατίας στην Αμερική. Ακόμα και στην αρχή των προεδρικών εκστρατειών, σε πολιτείες με πρόωρη ψηφοφορία, οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα κεφάλαια για τεράστιες λεπτομέρειες ασφαλείας.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Οι ψηφοφόροι θα έχαναν αν στερούνταν τη δυνατότητα να συναντούν υποψηφίους σε υπαίθριες συγκεντρώσεις. Μεγάλες πολιτικές καριέρες έχουν ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο. Το 2007, ο Μπαράκ Ομπάμα περιπλανήθηκε σε πολιτείες, στη διάρκεια της πρώτης ψηφοφορίας, μιλώντας για την υγειονομική περίθαλψη και βελτιώνοντας την περσόνα του-καθιστώντας τον ολοκληρωμένο υποψήφιο μόνο λίγες εβδομάδες πριν από τα πρώτα debates.

Το 2015, ο Τραμπ ήταν επίσης πιο κοντά στον λαό. Σε μια πρώτη εκδήλωση στη Νότια Καρολίνα, ένα γεύμα του εμπορικού επιμελητηρίου, στελέχη επιχειρήσεων στάθηκαν στις καρέκλες τους, που ήταν καλυμμένες με ύφασμα, για να δουν αυτόν που έμελε να ανατρέψει τα πάντα στο Ρεπουμπλικανό κόμμα.

Σκληρή κόντρα για το πολιτικό χρώμα της βίας

Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πολιτικές προσωπικότητες και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος στις ΗΠΑ, τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί περισσότερη πολιτική βία. Όπως πάντα, όσο περισσότερο ένα φρικτό γεγονός πηγαίνει προς τα πίσω στο χρόνο, τόσο περισσότερο φαίνεται να πιστεύει η κάθε πλευρά ότι το βάρος πέφτει στην άλλη.

Οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν οργισμένα στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη (10/9), στην οποία ο πρόεδρος αγνόησε τη βία κατά των Δημοκρατικών, κατηγόρησε την «ριζοσπαστική αριστερά» για τον θάνατο του Κερκ και υπαινίχθηκε καταστολή των φιλελεύθερων οργανώσεων και των πολιτειών που έχουν πρώτους τους Δημοκρατικούς.

«Είτε πρόκειται για μέλος του Κογκρέσου, είτε για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το να αναλαμβάνει, να επικαλείται και να ρίχνει ευθύνες, όταν το FBI δεν έχει καν συλλάβει τον δράστη, είναι απολύτως μια ανεύθυνη ενέργεια», δήλωσε η βουλευτής της Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ στους δημοσιογράφους.

Οι Συντηρητικοί, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα δεξιά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα, συνέχισαν να υποστηρίζουν ότι οι Δημοκρατικοί, και όχι ο πρόεδρος, ήταν υπεύθυνοι για την επικίνδυνη πολιτική ατμόσφαιρα. Οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται ότι το να τον αποκαλούν κάποιοι κίνδυνο για τη δημοκρατία - ή «φασίστα», συνέβαλε άμεσα στις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του.

«Εθνική ενότητα»

Κάθε περιστατικό ή φρικαλεότητα δημιουργεί ένα απόθεμα θυμού που γίνεται μια πηγή μελλοντικής έντασης.

Ο Κερκ δολοφονήθηκε την παραμονή της 24ης επετείου των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτό οδήγησε σε συγκρίσεις μεταξύ του σημερινού δηλητηριώδους πολιτικού κλίματος και της εθνικής ενότητας που παρατηρήθηκε μετά τα χτυπήματα στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του CNN, Στίβεν Κόλινσον, στην πραγματικότητα, αυτή η ενότητα ήταν περισσότερο ένα κοινό αντανακλαστικό που προκλήθηκε από το σοκ και τον φόβο. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος μετά τις επιθέσεις για να επανέλθει δυναμικά η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.