Τσάρλι Κερκ: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος – Η πρώτη επίσημη φωτογραφία από τις Αρχές

Την ταυτότητα του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ αποκάλυψαν οι Αρχές. Το απόγευμα της Παρασκευής (12/9), σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε για τη σοκαριστική δολοφονία σε καμπ του πανεπιστημίου της Γιούτα, μίλησαν επίσημα για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε τον συντηρητικό ακτιβιστή.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, φέρεται να είναι ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας με θύμα τον Τσάρλι Κερκ, την ώρα που ο σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στον κόσμο, σε πανεπιστήμιο στην Γιούτα την Τετάρτη (10/9/25).

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαίωσε την ταυτότητα του υπόπτου σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε μαζί με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, και άλλους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου.



Ο Κοξ είπε ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον, ενημερώνοντάς τον ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε εμπλοκή στη δολοφονία του Κερκ.

"WE GOT HIM": Utah Gov. Spencer Cox shares identity of suspect as Tyler Robinson, including evidence of anti-Charlie Kirk political rhetoric.





Στη συνέχεια, οι ερευνητές αναγνώρισαν τον Robinson σε βίντεο παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Utah Valley - όπου ο Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη - το οποίο, σύμφωνα με τον Κοξ, έδειχνε τον Ρόμπινσον να φτάνει στο UVU στις 8:29 π.μ. με ένα γκρι Dodge Challenger. Πρόσθεσε ότι όταν οι ερευνητές συνέλαβαν τον Robinson τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, «παρατηρήθηκε να φοράει τα ίδια ρούχα με αυτά που φορούσε στις εικόνες παρακολούθησης».



«Οι ερευνητές ανέκριναν ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον, το οποίο δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια», είπε ο Κοξ. «Το μέλος της οικογένειας αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο περιστατικό στο οποίο ο Ρόμπινσον ήρθε για δείπνο πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου. Και στη συνομιλία με ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Robinson ανέφερε ότι ο Charlie Kirk ερχόταν στο UVU».

Αντιφασιστικά μηνύματα και... Bella ciao στους άλυκες του όπλου

Αντιφασιστικά μηνύματα βρέθηκαν σε φυσίγγια που ανακαλύφθηκαν μετά τον πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ. «Στις επιγραφές στα τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια ήταν γραμμένα "'Ε φασίστα! Πάρε αυτό!"», τόνισε ο κυβερνήτης στη συνέντευξη Τύπου. Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού «Bella ciao», ενώ σε άλλα φυσίγγια ήταν γραμμένα ασαφή μηνύματα.



«Ελπίζω να τιμωρηθεί με θανατική ποινή»

«Ελπίζω να τιμωρηθεί με την θανατική ποινή» είχε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, για τον άνδρα, που φέρεται να δολοφόνησε τον συντηρητικό Τσάρκλι Κερκ που ήταν υποστηρικτής του. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Κερκ «το καλύτερο άτομο», ενώ κατακεραύνωσε τον δράστη, ο οποίος φέρεται να το ομολόγησε στον πατέρα του και εκείνος τον κατέδωσε!

«Πιστεύω, με μεγάλη βεβαιότητα, ότι τον έχουμε υπό κράτηση... όλοι έκαναν εξαιρετική δουλειά, συνεργαστήκαμε με την τοπική αστυνομία, τον κυβερνήτη, όλοι έκαναν εξαιρετική δουλειά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Τραμπ υπονόησε ότι ο πατέρας του υπόπτου τον παρέδωσε στις Αρχές. «Κάποιος που είναι κοντά του αναγνωρίζει ακόμα και μια μικρή κλίση του κεφαλιού, κάτι που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να κάνει», είπε ο Τραμπ. «Και κάποιος που ήταν πολύ κοντά του είπε «χμ, αυτός είναι» και ουσιαστικά πήγε στον πατέρα του, πήγε σε έναν ομοσπονδιακό αστυνόμο». «Και ο πατέρας έπεισε τον γιο του, «αυτό είναι»», πρόσθεσε ο Τραμπ.



Ο Τραμπ προειδοποίησε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι οι πληροφορίες του ήταν προκαταρκτικές, λέγοντας ότι «πάντα υπόκεινται σε διόρθωση».