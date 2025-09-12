Τσάρλι Κερκ: Ποιος είναι ο Tyler Robinson-Πρώην αστυνομικός ο πατέρας του, Ρεπουμπλικάνοι οι γονείς

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο 22χρονος που βρίσκεται υπό κράτηση και ανακοινώθηκε από τις αμερικανικές Αρχές ως ο δράστης της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, χωρίς κομματική «ταυτότητα», και δεν είχε ψηφίσει στις δύο τελευταίες εκλογές.



Ωστόσο, ένα μέλος της οικογένειας του φερόμενου δολοφόνου δήλωσε στους ανακριτές ότι ο Ρόμπινσον «είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια», όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή το πρωί – και συγκεκριμένα είχε επιτεθεί στον Κερκ, σύμφωνα με το μέλος της οικογένειας.



Οι γονείς του Τάιλερ Ρόμπινσον, του ύποπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, είναι συνταξιούχος αστυνομικός και κοινωνική λειτουργός. Αστυνομικές πηγές αναγνώρισαν τον Ρόμπινσον, έναν 22χρονο κάτοικο της Γιούτα, ως τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή. Ο Ρόμπινσον συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ στη νότια Γιούτα, αφού φέρεται να ομολόγησε στον πατέρα του, Ματ Ρόμπινσον.

Οι φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει η Άμπερ, μητέρα του Tyler Robinson στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζουν μια πολύ δεμένη οικογένεια, στην οποία ο Tyler ήταν ο μεγαλύτερος από τους τρεις γιους. Η μητέρα του, Άμπερ Ρόμπινσον, εργάζεται για την Intermountain Support Coordination Services, μια εταιρεία που έχει συμβληθεί με την πολιτεία της Γιούτα για να βοηθά άτομα με αναπηρία να λάβουν φροντίδα.

Ο Ματ, μέλος των αρχών επιβολής του νόμου, επικοινώνησε με τις Αρχές και εξασφάλισε την ασφάλεια του γιου του πριν αυτός τεθεί υπό κράτηση. Ο Ρόμπινσον ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα με υποτροφία, όπως επιβεβαίωσαν πηγές στο Daily Mail.

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, οι γονείς είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι.



Τα κοινωνικά μέσα της οικογένειας δείχνουν τον Robinson, ο οποίος έχει δύο μικρότερους αδελφούς, να απολαμβάνει τις διακοπές του και να μοιράζεται χαμογελαστές selfies, συμπεριλαμβανομένων μερικών που γιορτάζουν την εισαγωγή του φερόμενου δολοφόνου στο πανεπιστήμιο.

Φωτο: REUTERS/Jim Urquhart

Η οικογένεια ζει σε ένα σπίτι αξίας 600.000 δολαρίων με έξι υπνοδωμάτια στο Ουάσιγκτον της Γιούτα, περίπου 260 μίλια νότια του Όρεμ, όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ. Μια φωτογραφία από τα κοινωνικά μέσα της μητέρας του Ρόμπινσον από το 2017 τον δείχνει να φοράει μια στολή του Ντόναλντ Τραμπ για το Χάλογουιν.

Πόζαρε με όπλα

Στην παιδική του ηλικία, ο φερόμενος δολοφόνος του Τσάρλι Κέρκ πόζαρε επίσης με όπλα, μεταξύ των οποίων και ένα όπλο M2 Browning 50. Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει το κίνητρο της δολοφονίας. Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν, δήλωσαν ότι ο Robinson θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή αν καταδικαστεί.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, είπε ότι σε κάλυκες του όπλου που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Κερκ βρέθηκαν χαραγμένα διάφορα αντιφασιστικά μηνύματα, μεταξύ των οποίων ένα που αναφερόταν στο ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι Bella Ciao. Μια χάραξη έγραφε «Ει, φασίστες, πιάστε το!» - δίπλα σε ένα σύμβολο βέλους προς τα πάνω, ένα σύμβολο βέλους προς τα δεξιά και τρία σύμβολα βέλους προς τα κάτω - και μια άλλη έγραφε «Αν διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι LMAO», είπε ο Κοξ.

Ο Robinson έφτασε στο campus του UVU οδηγώντας ένα γκρι Dodge Challenger, πριν ανοίξει πυρ εναντίον του συντηρητικού ακτιβιστή, σύμφωνα με την αστυνομία.