«Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ κρατείται» λέει ο Τραμπ - Αναμένεται συνέντευξη Τύπου

«Πιστεύω με μεγάλη βεβαιότητα ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ είναι υπό κράτηση» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9/25) σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Ελπίζω να τιμωρηθεί με την θανατική ποινή» πρόσθεσε ο Τραμπ για τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρκλι Κέρκ που ήταν υποστηρικτής του.

Όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ, τον ύποπτο κατέδωσε στην Αστυνομία ένας κοντινός του άνθρωπος και ότι από τη στιγμή που συνελήφθη, ανακρίνεται. Συγκεκριμένα ο Guardian αποκαλύπτει ότι ο πατέρας του φερόμενου δράστη ήταν αυτός που πήγε σε έναν ομοσπονδιακό αστυνόμο και από εκεί οι αρχές ανέλαβαν την υπόθεση.

Οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 09.00 (ώρα ΗΠΑ) και 16:00 ώρα Ελλάδος.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε «Στη Γιούτα, έχουν τη θανατική ποινή, και έχετε έναν πολύ καλό κυβερνήτη εκεί», είπε ο Τραμπ. «Ο κυβερνήτης που τον έχω γνωρίσει, είναι πολύ αποφασισμένος για τη θανατική ποινή σε αυτή την περίπτωση». Όταν ρωτήθηκε αν η δολοφονία του Κερκ ήταν μια «μεμονωμένη», απομονωμένη περίπτωση, ο Τραμπ είπε ότι «φαίνεται να είναι».

Δείτε το βίντεο:

BREAKING: Trump says Charlie Kirk shooting suspect is in custody.pic.twitter.com/Zgzc3u3dRV — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Βίντεο και φωτογραφίες με τον δράστη

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες ενός «προσώπου ενδιαφέροντος», ντυμένου στα μαύρα, με καπέλο μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά από τη στέγη κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Κερκ στον λαιμό, ενώ εκείνος μιλούσε σε εκδήλωση φοιτητών.

Επίσης, σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος είναι ένας άνδρας που «φαίνεται να είναι ηλικίας φοιτητή» και κατάφερε να αναμειχθεί στο πλήθος στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στο Όρεμ, όπου σκοτώθηκε ο Κερκ. Το όπλο, ένα ισχυρό επαναληπτικό τουφέκι με κλείστρο, βρέθηκε από το FBI και αναλύεται στα εργαστήρια.

Λίγη ώρα μετά τις νέες φωτογραφίες στις οποίες είχε καταγραφεί ο δολοφόνος του Κερκ, οι αρχές έδωσαν και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο οποίο είχε καταγραφεί η στιγμή της διαφυγής του καταζητούμενου εκτελεστή λίγα δευτερόλεπτα αφού πυροβόλησε με το όπλο που είχε. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τον ένοπλο να τρέχει κατά μήκος της στέγης και να πηδά στο έδαφος, πριν εξαφανιστεί σε δασώδη περιοχή.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025