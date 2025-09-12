Απίστευτο λάθος από το FBI: Έπιασαν ηλικιωμένο για δολοφόνο του Κερκ - Τον διέσυραν μπροστά σε όλους

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η σύλληψη λάθος ανθρώπου από το FBI, στο πλαίσιο των ερευνών για τη δολοφονία του Κερκ. Ένας ηλικιωμένος συνελήφθη με τη βία, μπροστά στις κάμερες, χωρίς να σχετίζεται με το έγκλημα.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Daily Mail αποδεικνύει ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση – όμως αυτό δεν εμπόδισε τους αστυνομικούς από το να τον συλλάβουν με βία και να τον διασύρουν δημόσια.

Οι εικόνες πραγματικά σοκάρουν: ο ηλικιωμένος φαίνεται να είναι τρομαγμένος, τον σέρνουν στο έδαφος και, ενώ έχει καταρρεύσει, τον σηκώνουν και τον μεταφέρουν με τη βία. Το παντελόνι του έχει κατέβει, έχει μείνει μόνο με το εσώρουχο και η διαπόμπευση του γίνεται μπροστά σε κάμερες και πολίτες.

Η αστυνομία της Γιούτα αναγκάστηκε να παραδεχτεί το λάθος της. Δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνδέει τον ηλικιωμένο με τη δολοφονία. Όλοι όσοι είχαν συλληφθεί εκείνη την ώρα αφέθηκαν τελικά ελεύθεροι.

Μάλιστα, από την αρχή στα social media πολλοί έλεγαν πως ο δράστης πυροβόλησε από ταράτσα και φορούσε μαύρα ρούχα, ενώ ο ηλικιωμένος άνδρας φορούσε ανοιχτόχρωμα και βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος.



Δείτε βίντεο:

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του «φοιτητή» που θεωρείται ύποπτος

Η αστυνομία και το FBI συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τη φονική επίθεση που κόστισε τη ζωή στον Τσάρλι Κερκ, σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία φωνή του κινήματος MAGA, την περασμένη Τετάρτη (10/9) στη Γιούτα.

Μάλιστα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες ενός «προσώπου ενδιαφέροντος», ντυμένου στα μαύρα, με καπέλο μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά από τη στέγη κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Κερκ στον λαιμό, ενώ εκείνος μιλούσε σε εκδήλωση φοιτητών. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τον ένοπλο να τρέχει κατά μήκος της στέγης και να πηδά στο έδαφος, πριν εξαφανιστεί σε δασώδη περιοχή.

Επίσης, σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος είναι ένας άνδρας που «φαίνεται να είναι ηλικίας φοιτητή» και κατάφερε να αναμειχθεί στο πλήθος στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στο Όρεμ, όπου σκοτώθηκε ο Κερκ. Το όπλο, ένα ισχυρό επαναληπτικό τουφέκι με κλείστρο, βρέθηκε από το FBI και αναλύεται στα εργαστήρια.