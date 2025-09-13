Σάλος με τον Τραμπ: Λικνίζεται σε ρυθμούς «YMCA» λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία Κερκ - Δείτε βίντεο

Σάλο προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που κυκλοφόρησε και δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού «YMCA» κατά τη διάρκεια αγώνα μπέιζμπολ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο γήπεδο των New York Yankees, στον αγώνα με τους Detroit Tigers, μόλις λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, γεγονός που έκανε ακόμη πιο έντονες τις αντιδράσεις. Η παρουσία του Τραμπ στο γήπεδο συνδέθηκε με την επέτειο των 24 ετών από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ καθόταν στη σουίτα του προέδρου των Yankees, Ράντι Λεβίν, πίσω από προστατευτικά γυάλινα πάνελ, δίπλα στον ίδιο και στον ιδιοκτήτη της ομάδας Χαλ Στάινμπρενερ. Παρά τη σχετικά «ασφαλή» αυτή θέση, τα βλέμματα όλων στράφηκαν πάνω του όταν προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη του σταδίου την ώρα του εθνικού ύμνου.

President Donald Trump with Yankees team president Randy Levine and owner Hal Steinbrenner. pic.twitter.com/hJ2scYJiJ4 — Brendan Kuty 🧟‍♂️ (@BrendanKutyNJ) September 11, 2025

Ωστόσο ένα βίντεο λίγο αργότερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κουνιέται στον ρυθμό του «YMCA» προκάλεσε συζητήσεις στα social media. Η εικόνα του Τραμπ να χορεύει χαμογελαστός μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με άλλους να τον επικρίνουν για έλλειψη σεβασμού και άλλους να τον υπερασπίζονται, θεωρώντας πως πρόκειται για μια πιο ανθρώπινη και χαλαρή στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση το στιγμιότυπο αυτό ανέδειξε για ακόμη μια φορά το βαθύ διχασμό της αμερικανικής κοινωνίας γύρω από το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε το βίντεο:

Πριν από τον αγώνα, ο Τραμπ επισκέφθηκε και τα αποδυτήρια και χαιρέτησε τους παίκτες. «Θα νικήσετε, θα πάτε μέχρι τέλους και θα μπείτε στα πλέι-οφ», τους είπε, σε σκηνή που μεταδόθηκε από το Associated Press. Ο προπονητής χαρακτήρισε την επίσκεψη «σημαντική», ενώ ο σταρ της ομάδας Άαρον Τζατζ πρόσθεσε: «Δεν είχα ξανασυναντήσει εν ενεργεία πρόεδρο. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις, ειδικά σήμερα, 9/11, είναι μέρα που μας θυμίζει τη δύναμη και την αντοχή της Νέας Υόρκης σε μια από τις σκοτεινότερες στιγμές της ιστορίας».

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Συνελήφθη ο δράστης

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, όταν πυροβολήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στην πόλη Όρεμ.

Η σφαίρα προήλθε από ταράτσα γειτονικού κτιρίου, την ώρα που χιλιάδες φοιτητές και πολίτες είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν, μετατρέποντας μια πολιτική εκδήλωση σε σκηνή τραγωδίας.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, κάτοικος της Γιούτα, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές λίγα 24 μετά την επίθεση.