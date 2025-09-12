Ακραίο σενάριο συνωμοσίας: Το τραγούδι που συνδέουν με την δολοφονία Κερκ

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πυροδότησε μια νέα κανονικότητα στην Αμερική με κύριο στοιχείο τον διχασμό. Η κατάσταση φαίνεται πως έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Την ώρα που οι αρχές έχουν επικηρύξει ένα άτομο που θεωρείται ύποπτο για 100.000 δολάρια, στο διαδίκτυο έχουν κάνει την εμφάνισή τους θεωρίες συνωμοσίας για ένα τραγούδι του SoundCloud με τίτλο «Charlie Kirk at 31». Ορισμένοι χρήστες υποστηρίζουν ότι ανέβηκε τον Αύγουστο του 2025 από μια μουσικό με έδρα τη Γιούτα, με το όνομα Skye Valadez. Μάλιστα ισχυρίζονται ότι το προφίλ της Skye στο SoundCloud ανέφερε αρχικά το Όγκντεν της Γιούτα ως τοποθεσία, η οποία αργότερα άλλαξε σε «leave me alone», μετά τους πυροβολισμούς.

Φυσικά, πρόκειται απλά για εικασίες από μη επαληθευμένα άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την Skye με τη δολοφονία, ενώ ούτε η ίδια ούτε κάποιο μέλος της οικογένειάς της έχει απαντήσει δημόσια, όπως μεταδίδουν οι Hindustan Times.

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν ότι η Βαλάντεζ είναι άτομο που ενδιαφέρεται για την υπόθεση. Και αυτοί οι ισχυρισμοί παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι, με τις αρχές να μην έχουν βρει καμία σύνδεση.

Διχασμός και σπιράλ βίας, η νέα κανονικότητα στις ΗΠΑ;

Η δολοφονία του ακτιβιστή του MAGA ήταν απλώς η τελευταία σε ένα κύμα πολιτικά υποκινούμενης βίας στις ΗΠΑ.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο θέμα, αλλά απαριθμούσε μόνο επιθέσεις εναντίον δεξιών στόχων.

Το πρόβλημα φτάνει βαθύτερα.

Από τις απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του ίδιου του Τραμπ το καλοκαίρι του 2024, έχουμε δει τη δολοφονία ενός στελέχους υγειονομικής περίθαλψης στη Νέα Υόρκη, επιθέσεις σε κτίρια της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών στην Αριζόνα και στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Νέο Μεξικό.

Υπήρξε η εμπρηστική επίθεση στην κατοικία του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, η δολοφονία δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον και οι πυροβολισμοί δύο Δημοκρατικών πολιτειακών βουλευτών και των συζύγων τους στη Μινεσότα.

Όλα τα παραπάνω συνέβησαν μόλις τους περασμένους 14 μήνες.

Η τάση τα τελευταία χρόνια είναι η μεγάλη πλειοψηφία των δολοφονιών που σχετίζονται με εξτρεμιστές να συνδέονται με κάποια μορφή ακροδεξιού εξτρεμισμού, σύμφωνα με μελέτη του 2024 του Κέντρου για τον Εξτρεμισμό της Ένωσης κατά της Δυσφήμισης.

Το 2024, οι λευκοί υπερασπιστές ήταν οι δράστες στην πλειονότητα των δολοφονιών (62%), ενώ ο αντικυβερνητικός εξτρεμισμός στις διάφορες μορφές του ήταν πίσω από το 38% των δολοφονιών.

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις μοιάζουν με εκείνες του βραχυπρόθεσμου, καθώς ακροδεξιοί εξτρεμιστές έχουν διαπράξει το μεγαλύτερο μέρος των δολοφονιών που σχετίζονται με εξτρεμιστές: 328 από τις 429 δολοφονίες (76%) την τελευταία δεκαετία.