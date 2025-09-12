«Αδελφέ, θα σε δω στην Βαλχάλα» - Το περίεργο μήνυμα του διευθυντή του FBI για τον Τσάρλι Κερκ

Ένα μήνυμα με έντονη συναισθηματική φόρτιση έστειλε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, στον Τσάρλι Κερκ, που έπεσε νεκρός από σφαίρες, στη διάρκεια ομιλίας του σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τη σύλληψη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος πάτησε τη σκανδάλη και δολοφόνησε εν ψυχρώ τον συντηρητικό influencer, ο Κας Πατέλ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ.

«Στον φίλο μου Τσάρλι Κερκ, ξεκουράσου τώρα αδερφέ. Θα σε δω στη Βαλχάλα», είπε ο διευθυντής του FBI, δίνοντας ραντεβού στην άλλη ζωή με τον εκφραστή της συντηρητικής παράταξης.

Στη σκανδιναβική μυθολογία, Βαλχάλα («Αίθουσα των σφαγιασθέντων») ονομάζεται ο τόπος που πηγαίνουν όσοι σκοτώνονται ένδοξα στη μάχη και οι οποίοι συνοδεύονται εκεί από τις Βαλκυρίες. Διαθέτει 540 πόρτες, τοίχους φτιαγμένους από λόγχες, στέγη φτιαγμένη από ασπίδες και πάγκους καλυμμένους με θώρακες στήθους. Λέγεται πως υπάρχει χώρος για όλους όσοι επιλεγούν.

"To my friend Charlie Kirk, rest now brother, we have the watch and I'll see you in Valhalla"



FBI Director Kash Patel pays tribute to Charlie Kirk after describing the efforts leading up to the arrest of 22-year-old suspect Tyler Robinsonhttps://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 pic.twitter.com/ufHeO03Mwg — Sky News (@SkyNews) September 12, 2025

Αντιδράσεις στα social media

Η περίεργη αναφορά του Κας Πατέλ στη Βαλχάλα πάντως, προκαλεί αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να κατακρίνουν την επιλογή του διευθυντή του FBI να κάνει αναφορά στη σκανδιναβική μυθολογία.

Πολλοί χαρακτήρισαν άκομψο και... cringe το μήνυμά του προς τον Τσάρλι Κερκ. «Ινδουιστής λέει σε έναν Χριστιανό ότι θα τον δει στη Βαλχάλα», αναφέρει ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολιάζει: «Το ότι Ινδουιστής λέει ότι θα δει έναν Χριστιανό στη Βαλχάλα είναι τουλάχιστον συγκεχυμένο».

Πολλοί πάντως υπερασπίστηκαν τον Πατέλ λέγοντας ότι είναι μια κοινή ρήση στον στρατό, εκτός από το κομμάτι της Βαλχάλα.



«Δεν πιστεύουμε στη Βαλχάλα, ηλίθιε. Δεν είναι άραγε η κατάλληλη στιγμή ή μέρος για να είσαι χαριτωμένος», έγραψε κάποιος. Ένας άλλος επισήμανε ότι το FBI στην πραγματικότητα δεν έκανε τίποτα για να συλλάβει τον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον ύποπτο για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Παραδόθηκε από τον πατέρα του και ο Κας Πατέλ ήρθε στη συνέντευξη Τύπου κάνοντας το πιο άκομψο σχόλιο.

If Kash Patel ends up in Valhalla, Odin is going to have a serious talk with his staff. https://t.co/DRfmdmfgED — Stuart Stevens (@stuartpstevens) September 12, 2025

Σύλληψη σε χρόνο-ρεκόρ

«Σε λιγότερο από 36 ώρες -33 για την ακρίβεια- χάρη στην πλήρη συμμετοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και την καθοδήγηση των εταίρων εδώ στην πολιτεία της Γιούτα και του κυβερνήτη Κοξ, ο ύποπτος συνελήφθη σε ιστορικά σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Πατέλ, στη συνέντευξη Τύπου. «Τα εγκληματολογικά στοιχεία έχουν ήδη αξιολογηθεί από το FBI», σύμφωνα με τον Πατέλ, με πάνω από 11.000 στοιχεία να ελέγχονται ενδελεχώς.



Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, είχε ανακοινώσει ότι ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον συντηρητικό ακτιβιστή είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο ρόλος του οικογενειακού φίλου

Ο Κοξ είπε ότι ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον, ενημερώνοντάς τον ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε εμπλοκή στη δολοφονία του Κερκ.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές αναγνώρισαν τον Ρόμπινσον σε βίντεο παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Utah Valley -όπου ο Κερκ δολοφονήθηκε την Τετάρτη (10/09) - το οποίο, σύμφωνα με τον Κοξ, έδειχνε τον Ρόμπινσον να φτάνει εκεί στις 8:29 π.μ. με ένα γκρι Dodge Challenger. Πρόσθεσε ότι όταν οι ερευνητές συνέλαβαν τον Ρόμπινσον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (12/09), «παρατηρήθηκε να φοράει τα ίδια ρούχα με αυτά που φορούσε στις εικόνες παρακολούθησης».

«Οι ερευνητές ανέκριναν ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον, το οποίο δήλωσε ότι ο ύποπτος είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια», είπε ο Κοξ. «Το μέλος της οικογένειας αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο περιστατικό στο οποίο ο Ρόμπινσον ήρθε για δείπνο πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου. Και στη συνομιλία με ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Robinson ανέφερε ότι ο Charlie Kirk ερχόταν στο UVU».

