Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Σκανάρουν» το παρελθόν του Τάιλερ Ρόμπινσον για να «φωτιστούν» τα κίνητρα

Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Γιούτα αναμένει ότι ο ύποπτος για την επίθεση Τάιλερ Ρόμπινσον θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Τρίτη, αφού ο δικηγόρος Τζεφ Γκρέι απαγγείλει κατηγορίες για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ την ίδια ημέρα. «Υποθέτοντας ότι όλα θα πάνε όπως έχει προγραμματιστεί και απαγγείλουμε κατηγορίες την Τρίτη, η πρώτη εμφάνιση του κ. Ρόμπινσον θα είναι το απόγευμα της Τρίτης», σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Μπάλαρντ, επικεφαλής του γραφείου επικοινωνίας του εισαγγελέα της Κομητείας Γιούτα. Το γραφείο δήλωσε ότι εξετάζει επί του παρόντος τα αποδεικτικά στοιχεία για να καθορίσει ποιες κατηγορίες θα απαγγείλει.

Η σύλληψη του Ρόμπινσον ανακοινώθηκε δύο ημέρες μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αυτής της επιδραστικής προσωπικότητας της τραμπικής νεολαίας. Ένα συμβάν που συγκλόνισε τις βαθιά πολωμένες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η σύλληψη επιβεβαιώθηκε από τις Αρχές σε συνέντευξη Τύπου στο Όρεμ, την πόλη της Γιούτα, όπου ο 31χρονος Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε πανεπιστημιούπολη.

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, αναγνωρίζοντας τον ύποπτο ως τον Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ τόνισε ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (07:00 Παρασκευή, ώρα Ελλάδας) μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

Φωτο: Utah Department of Public Safety/Handout via REUTERSUtah Department of Public Safety/Handout via REUTERS

Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντινό πρόσωπο» στον φερόμενο ως δολοφόνο «τον κατήγγειλε», προσθέτοντας ότι ο πατέρας του υπόπτου και ένας πάστορας έπαιξαν ρόλο. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν γνωστό του, ο οποίος πλησίασε έναν αξιωματικό επιβολής του νόμου για να πει ότι ο Ρόμπινσον «τους το εκμυστηρεύστηκε ή υπαινίχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης».

Οι Αρχές, οι οποίες χαρακτήρισαν από την ημέρα της δολοφονίας αυτή ως «στοχευμένη» ενέργεια, δεν έχουν αναφερθεί στα κίνητρα της δολοφονίας. Ωστόσο, είπαν ότι βρήκαν αντιφασιστικά μηνύματα σε ανακτημένους κάλυκες όπως «'Ε φασίστα! Πιάσε!». Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού «Bella ciao», ενώ σε άλλα φυσίγγια ήταν γραμμένα ασαφή μηνύματα.

Την προηγούμενη μέρα, το FBI είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, που έδειχναν έναν αδύνατο νεαρό άνδρα να φοράει ένα σκούρο μπλουζάκι και μια στάμπα μια αμερικανική σημαία. Σε ένα βίντεο, ένα άτομο που αναγνωρίστηκε ως ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει σε μια ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς και να πηδάει στο έδαφος. Στη συνέχεια φαίνεται να εξαφανίζεται σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι ερευνητές ανέσυραν ένα κυνηγετικό όπλο τύπου Mauser 30-06. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες. Μέχρι την Πέμπτη βράδυ, η αστυνομία είχε λάβει περισσότερες από 7.000 κλήσεις για πληροφορίες.

Το προφίλ

Ο Ρόμπινσον δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία που εξέτασε το Reuters. Ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος αλλά δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία ψηφοφόρων. Τα αρχεία δείχνουν ότι ήταν «ανενεργός» ψηφοφόρος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε ψηφίσει στις πρόσφατες εκλογές και δεν είχε απαντήσει σε επιστολή από το γραφείο του γραμματέα της κομητείας.



Άλλες λεπτομέρειες για τη ζωή του Ρόμπινσον εξακολουθούσαν να γίνονται γνωστές σήμερα, όπως ότι ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός και η μητέρα του κοινωνική λειτουργός, ενώ οι γονείς του φέρονται να ήταν ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.



Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο το 2021, επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο στο Reuters. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί έφυγε από εκεί. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο Facebook, ο Ρόμπινσον φαίνεται να διαβάζει δυνατά μια επιστολή που του προσέφερε τετραετή υποτροφία από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, καθώς εκείνη τον επευφημούσε.

Φωτο: REUTERS/Jim Urquhart

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς του στην κομητεία Ουάσιγκτον, στη νοτιοδυτική γωνία της Γιούτα, κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, είπε ο κυβερνήτης της Γούτα Κοξ. Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης.



Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook τα τελευταία χρόνια- οι περισσότερες από τις οποίες διαγράφηκαν σήμερα - αφορούσαν κυρίως την οικογένειά της: καταγράφοντας ταξίδια στην Αλάσκα, την Καραϊβική και τη Ντίσνεϋλαντ, γιορτάζοντας σχολικές θεατρικές παραστάσεις, στολές για το Χάλογουιν και υιοθετημένα κουνέλια, εκφράζοντας υπερηφάνεια καθώς τα τρία αγόρια προχωρούσαν στο σχολείο. Καμία από τις αναρτήσεις δεν φαινόταν να έχει πολιτικό περιερχόμενο με κανέναν τρόπο. Άλλες αναρτήσεις δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους αδελφούς του περιστασιακά να κρατούν όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μια πολιτεία με επιτρεπτικούς νόμους περί πυροβόλων όπλων.



Το βράδυ της Πέμπτης, είπε ο Κοξ, ένα μέλος της οικογένειας τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του τηλεφώνησε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσιγκτον «με πληροφορίες ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το περιστατικό» Ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε επίσης μηνύματα που είχε στείλει ο Ρόμπινσον μέσω της πλατφόρμας Discord, περιγράφοντας ότι άφησε ένα τουφέκι σε έναν θάμνο τυλιγμένο σε μια πετσέτα - που ταιριάζουν με το όπλο που ανακάλυψαν οι αρχές σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο των πυροβολισμών. Ο Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γιούτα στο Spanish Fork, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ.

«Μάρτυρας»

Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε την Πέμπτη με το αεροπλάνο του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Φοίνιξ της Αριζόνα, την έδρα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού του, Turning Point USA, τον οποίο συνίδρυσε το 2012 σε ηλικία 18 ετών και ο οποίος έχει γίνει η μεγαλύτερη συντηρητική ομάδα νέων στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία.

Φωτό: Reuters

Με καταγωγή από τα προάστια του Σικάγο, χριστιανός και υποστηρικτής του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, αυτός ο πατέρας δύο παιδιών παράτησε πρόωρα το κολέγιο για να αφοσιωθεί στον ακτιβισμό. Μετά τη δολοφονία, ο 31χρονος influencer και podcaster, με μεγάλη παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια ακόλουθους σε διάφορες πλατφόρμες, έχει χαρακτηρισθεί ως «μάρτυρας» από την αμερικανική δεξιά. Ο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να παραστεί στην κηδεία του, έχει κατηγορήσει την «ριζοσπαστική αριστερά» από την ημέρα της δολοφονίας πριν ζητήσει αυτοσυγκράτηση.



Αλλά σήμερα στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ο ίδιος είχε γίνει στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής εκστρατείας, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση εναντίον αριστερών «εξτρεμιστών» και των αγαπημένων του στόχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος.



Οι ΗΠΑ , μια χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα από ανθρώπους, βλέπουν μια αύξηση της πολιτικής βίας τα τελευταία χρόνια. Ήδη φέτος, η Δημοκρατική βουλευτής της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν, και ένας άλλος τοπικός αιρετός αξιωματούχος τραυματίστηκε σοβαρά.



Στην πανεπιστημιούπολη του Όρεμ, εκατοντάδες άνθρωποι που φορούσαν κόκκινα καπέλα MAGA (το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά») και κρατούσαν αμερικανικές σημαίες προσευχήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ. «Εξακολουθεί να φαίνεται τρελό το γεγονός ότι συνέβη αυτό», δήλωσε ο 35χρονος Τζόναθαν Σίλβα στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι εντελώς σουρεαλιστικό».

NYP: Μορμόνος ο Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, ανατράφηκε ως ευσεβής Μορμόνος, ωστόσο, πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ λίγο αφότου ο συντηρητικός ακτιβιστής είχε επαινέσει θερμά την Εκκλησία των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.

«Μου αρέσει ο τρόπος που οι Μορμόνοι στέλνουν ιεραποστόλους σε όλο τον κόσμο, μου αρέσει το πόσο ευγενικοί είναι. ... Η μισή μου ομάδα είναι Μορμόνοι», είπε ο 31χρονος Κερκ υπό τις έντονες επευφημίες του πλήθους στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, λίγο πριν δεχθεί τη σφαίρα από τον 22χρονο που αναγνωρίστηκε από τις αμερικανικές Αρχές ως ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης. «Οι Μορμόνοι είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Επιτρέψτε μου να πω απλώς ότι είμαι ευαγγελικός Χριστιανός, αλλά δεν είμαι από εκείνους τους τύπους που μισούν τους Μορμόνους», είπε ο Κερκ.

Tyler Robinson was raised mormon — and killed Charlie Kirk moments after he praised the church https://t.co/854C6BvlwV pic.twitter.com/dOHFNHA0U7 — New York Post (@nypost) September 12, 2025

Πλάνα από την τελευταία εκδήλωση του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα την Τετάρτη - που δημοσιεύτηκαν στο Instagram - τον δείχνουν να αστειεύεται ακόμη και με ένα μέλος της μορμονικής πίστης στο πλήθος, αναφερόμενος στο πώς «φόρεσε το λευκό πουκάμισο και τη γραβάτα εκεί», προτού συνεχίσει να μιλάει για την αγάπη του για την εκκλησία.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος Τσάρλι Ρόμπινσον «πήγαινε στην εκκλησία μας όταν ήταν νεότερος», δήλωσε η γειτόνισσα Κριστίν Σβίερμαν στην εφημερίδα New York Post. «Ήμουν προϊσταμένη επιστάτρια για 18 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο Riverside, ενώ αυτός πήγε στο Λύκειο Pine View», είπε, προσθέτοντας ότι γνώριζε τη μητέρα του μέσω της εκκλησίας και του σχολείου και έμεινε άναυδη από τα νέα. «Ξέρω απλώς ότι [ο Τάιλερ] συμπεριφερόταν ωραία. Ήταν πολύ ευγενικός. Ήταν έξυπνος. Άκουσα ότι είχε πλήρη υποτροφία [για το κολέγιο]... Σοκαρίστηκα που ήταν αυτός».

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών (Μορμόνων) εξέδωσε μια δήλωση μετά την τραγική είδηση, αλλά πριν ο φερόμενος ως δολοφόνος αναγνωριστεί ως Μορμόνος. «Καταδικάζουμε τη βία και την άνομη συμπεριφορά. Προσευχόμαστε επίσης να φερόμαστε ο ένας στον άλλον με μεγαλύτερη καλοσύνη, συμπόνια και καλοσύνη. Για τα μέλη της Εκκλησίας, επιβεβαιώνουμε εκ νέου ότι η διδασκαλία και η νουθεσία του Σωτήρα είναι να αγαπάμε τον πλησίον μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας Νταγκ Άντερσεν σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη.