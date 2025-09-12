Δολοφονία Τσάρλι Κέρκ: Μυστήριο με άνδρα που φαίνεται να πανηγυρίζει ενώ όλοι τρέχουν πανικόβλητοι

Εύλογη απορία προκαλεί ένα βίντεο όπου φαίνεται να δείχνει έναν γενειοφόρο άνδρα να πανηγυρίζει και να κοιτάζει προς την κατεύθυνση του πυροβολισμού λίγα δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Όπως αναφέρει η New York Post, το βίντεο, που διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, δείχνει έναν άνδρα, που φοράει μαύρο μπλουζάκι και καπέλο του μπέιζμπολ, να υψώνει τις γροθιές του και να πανηγυρίζει αμέσως μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον συντηρητικό ακτιβιστή σε ένα πανεπιστημιακό campus στη Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου.



Φωτογραφήθηκε να φωνάζει «USA, USA, USA!» με τις δύο γροθιές του στον αέρα – επαναλαμβάνοντας το σύνθημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.



Ο άνδρας παρέμεινε όρθιος ενώ άλλοι θεατές έπεσαν στο έδαφος μετά τον πυροβολισμό.

«Αυτός ο τύπος ξέρει πού βρισκόταν ο δολοφόνος και κοιτάζει πίσω, επευφημώντας τον, αφού το άψυχο σώμα του Τσάρλι Κερκ έχει πέσει στο έδαφος», έγραψε ένας χρήστης στο X.



«Αυτός ο τύπος επευφημούσε μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Δεν έχω λόγια», έγραψε ένας άλλος.



«Πόσο ψυχωτικός πρέπει να είσαι για να επευφημείς ενώ ο Τσάρλι Κερκ αιμορραγεί και πεθαίνει, ενώ άλλοι ουρλιάζουν και κρύβονται;», πρόσθεσε ένας τρίτος.



Το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Γιούτα δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το βίντεο.



Ένας χρήστης του X ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας το έκανε για να τραβήξει «την προσοχή, ώστε η ομάδα ασφαλείας να μπορέσει να διαφύγει».

Η ταυτότητα του μυστηριώδους άνδρα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.