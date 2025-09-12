Τσάρλι Κερκ: Ο αντιπροέδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς μετέφερε το φέρετρο με τη σορό του - Bίντεο

Βίντεο που κυκλοφορεί στην πλατφόρμα Χ καταγράφει τη στιγμή που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μεταφέρει μαζί με άλλα άτομα το φέρετρο του Τσάρλι Κερκ, σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία φωνή του κινήματος MAGA, που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του την περασμένη Τετάρτη (10/9) στη Γιούτα.

Συγκεκριμένα στο βίντεο ο Βανς φαίνεται να οδηγεί τα μέλη της Εθνοφρουράς για να μεταφέρουν το φέρετρο μέχρι τα σκαλιά του Air Force Two στη βάση Roland R. Wright Air National Guar.

Από εκεί η σορός θα μεταφερθεί στην πολιτεία καταγωγής του Κερκ, την Αριζόνα. Εκτός από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ στο αεροσκάφος θα βρίσκεται η σύζυγος του Κερκ με τα δύο μικρά παιδιά του και οι γονείς του. Η κηδεία του, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι ο Βανς χαρακτήρισε τον Κερκ αληθινό φίλο και ως «τον τύπο ανθρώπου στον οποίο μπορείς να πεις κάτι και να ξέρεις ότι θα το θυμάται πάντα». Η φιλία τους χρονολογείται από το 2017 και όπως είπε ο Βανς, ο Κερκ τον βοήθησε να προωθήσει την πολιτική του καριέρα.

Τσάρλι Κερκ: Στο «φως» νέες φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου

Την ίδια στιγμή η αστυνομία και το FBI συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για τη φονική επίθεση που κόστισε τη ζωή στον Τσάρλι Κερκ, σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία φωνή του κινήματος MAGA, την περασμένη Τετάρτη (10/9) στη Γιούτα.

Μάλιστα, το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες ενός «προσώπου ενδιαφέροντος», ντυμένου στα μαύρα, με καπέλο μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου. Παράλληλα, ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά από τη στέγη κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Κερκ στον λαιμό, ενώ εκείνος μιλούσε σε εκδήλωση φοιτητών. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τον ένοπλο να τρέχει κατά μήκος της στέγης και να πηδά στο έδαφος, πριν εξαφανιστεί σε δασώδη περιοχή.

Επίσης, σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος είναι ένας άνδρας που «φαίνεται να είναι ηλικίας φοιτητή» και κατάφερε να αναμειχθεί στο πλήθος στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ, στο Όρεμ, όπου σκοτώθηκε ο Κερκ. Το όπλο, ένα ισχυρό επαναληπτικό τουφέκι με κλείστρο, βρέθηκε από το FBI και αναλύεται στα εργαστήρια.