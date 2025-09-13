Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο άνδρας πίσω από τον viral πανηγυρισμό σπάει τη σιωπή του - «Ήθελα να σώσω ζωές»

Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ένας «μυστηριώδης» άνδρας που εμφανίστηκε να πανηγυρίζει -όσο κόσμος ούρλιαζε- έγινε στόχος έντονης κριτικής στα social media. Τώρα «σπάει» τη σιωπή του και επιχειρεί να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη στιγμή.

Το βίντεο, που διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, έδειχνε έναν άνδρα, με μαύρο μπλουζάκι και καπέλο του μπέιζμπολ, να υψώνει τις γροθιές του και να πανηγυρίζει αμέσως μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον συντηρητικό ακτιβιστή σε ένα πανεπιστημιακό campus στη Γιούτα το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου.



Απαθανατίστηκε να φωνάζει «USA, USA, USA!» με τις δύο γροθιές του στον αέρα – επαναλαμβάνοντας το σύνθημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του σε μια συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια το περασμένο καλοκαίρι.

Δείτε το βίντεο:

Για πολλούς, η εικόνα έδινε την εντύπωση ότι χαιρόταν με τη δολοφονία και οι χρήστες τον social media τον κατακεραύνωσαν. Λίγες μέρες μετά ο «μυστηριώδης» άνδρας σπάει τη σιωπή του και εξηγεί ότι η αντίδραση του δεν ήταν κάποιος πανηγυρισμός αλλά μια προσπάθεια να αποπροσανατολίσει το πλήθος και να «αποφευχθεί ο πανικός».

«Όταν άκουσα την πρώτη έκρηξη, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν πυροτεχνήματα ή κάποια φάρσα», εξήγησε. «Όταν κατάλαβα ότι ήταν όπλο, είδα την ανησυχία του φίλου μου και σκέφτηκα ότι ο Τσάρλι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Σηκώθηκα λοιπόν και φώναξα “USA”, όχι για να προκαλέσω, αλλά για να ενθαρρύνω τους άλλους και να αποσπάσω την προσοχή, ίσως και να σώσω ζωές.» Ο Ντέιβιντ διαβεβαίωσε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με το περιεχόμενο του Κερκ και τόνισε ότι «δεν θα ήθελε ποτέ να χαρεί με το κακό κάποιου».

Στο δεύτερο, πιο αινιγματικό βίντεο, αυτοχαρακτηρίστηκε «ο πιο χαρούμενος άνθρωπος που θα γνωρίσετε στη ζωή σας», προτού αναφερθεί σε «στρατιώτες μου, συμπεριλαμβανομένου του Τσάρλι, που πεθαίνουν ενώ εσείς κοροϊδεύετε ο ένας τον άλλο» — χωρίς να διευκρινίσει τι εννοούσε με τον όρο «στρατιώτες».

Δείτε βίντεο