ΗΠΑ: Σοκ με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Η ένταση μεγαλώνει και το MAGA βρήκε τον «μάρτυρα» του

Σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε στις ΗΠΑ η δολοφονία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ, ενός από τους πιο γνωστούς συντηρητικούς ίνφλουενσερ και συνιδρυτή του κινήματος νεολαίας Turning Point USA. Ο Κερκ, που θεωρούνταν βασική φωνή του τραμπισμού στη νεολαία, έπεσε νεκρός από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Όρεμ της Γιούτα.

Ο «μάρτυρας» της αμερικανικής δεξιάς

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA έσπευσαν να τον χαρακτηρίσουν «μάρτυρα». Ο Στιβ Μπάνον, πρώην στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «ο Κερκ έπεσε στο μέτωπο», ενώ ο δημοφιλής παρουσιαστής Μπένι Τζόνσον τον αποκάλεσε «Αμερικανό μάρτυρα».

Ανάλογες δηλώσεις έκαναν και στελέχη υπερσυντηρητικών οργανισμών, όπως το Heritage Foundation, τονίζοντας ότι ο θάνατός του πρέπει να αποτελέσει «σημείο καμπής».

Πολιτική αντιπαράθεση και θεωρίες

Παρότι δεν έχει εντοπιστεί ακόμη ο δράστης, αρκετοί σκληροπυρηνικοί συντηρητικοί κατηγόρησαν την «αριστερά» για πολιτική δολοφονία. Ο ίδιος ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, μίλησε για «ξεκάθαρη πολιτική επίθεση», ενώ ο Έλον Μασκ μέσω Twitter έσπευσε να κατηγορήσει την αριστερά ότι «είναι το κόμμα του φόνου».

Στον αντίποδα, προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος –μεταξύ τους η Κάμαλα Χάρις, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν– καταδίκασαν τη δολοφονία, τονίζοντας ότι «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική».

Φωτ.: Reuters

Τα γεγονότα της δολοφονίας

Ο Κερκ συμμετείχε σε εκδήλωση με το σύνθημα «Prove me wrong», απαντώντας σε ερωτήσεις φοιτητών, όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός. Σύμφωνα με τις αρχές, η σφαίρα φαίνεται να εκτοξεύτηκε από κτίριο εντός της πανεπιστημιούπολης, σε απόσταση περίπου 180 μέτρων. Επικράτησε πανικός, ενώ ο 31χρονος κατέρρευσε αιμόφυρτος μπροστά στο κοινό.

ארה"ב: ניסיון התנקשות במוביל הדעות השמרני צ׳רלי קירק. pic.twitter.com/cYu3I1LFs1 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 10, 2025

Αν και υπήρξε σύγχυση για σύλληψη υπόπτου, τελικά επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχει ακόμη ταυτοποιημένος δράστης.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, ανακοίνωσε τον θάνατο του στενού του συμμάχου, κάλεσε σε τριήμερο πένθος με τις σημαίες μεσίστιες και δεσμεύτηκε να «εντοπιστούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα».

Η κληρονομιά του Κερκ

Γεννημένος σε προάστιο του Σικάγο, ο Κερκ υπήρξε πιστός χριστιανός, υπέρμαχος της οπλοκατοχής και της παραδοσιακής οικογένειας. Από τα 18 του χρόνια ο «influencer της δεξιάς» κινητοποίησε χιλιάδες νέους γύρω από τον τραμπισμό, κερδίζοντας την προσωπική εκτίμηση του πρώην προέδρου.

Οπαδός της παραδοσιακής μορφής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε πέρυσι καίριος αναμεταδότης της ιδεολογίας του Ντόναλντ Τραμπ στους νεαρούς άνδρες ψηφοφόρους. Ο θάνατός του, όμως, αναμένεται να οξύνει ακόμη περισσότερο το ήδη πολωμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.