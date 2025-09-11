Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Τσάρλι Κερκ πριν δολοφονηθεί - Η ατάκα για τους τρανς

Σε σκηνικό βαθιάς πόλωσης βαδίζουν οι ΗΠΑ μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ενός από τους πιο δημοφιλείς συντηρητικούς influencer, συνιδρυτή του κινήματος Turning Point USA και έμπιστου υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κερκ έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα) ενώ συμμετείχε σε πολιτική εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Βάλεϊ στο Όρεμ της Γιούτα. Ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης παραμένει ελεύθερος.

Βίντεο ντοκουμέντα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από αυτόπτες μάρτυρες αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές του 31χρονου influencer, προτού δεχτεί τη μοιραία σφαίρα.

Ο Τσάρλι Κερκ, στη διάρκεια της εκδήλωσης στη Γιούτα, λίγο πριν δεχτεί τη μοιραία σφαίρα. Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

Ο Τσάρλι Κερκ καθόταν κάτω από μια σκηνή φορώντας ένα λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι που έγραφε πάνω τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι. Τη στιγμή της δολοφονίας, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού στο πλαίσιο ενός debate.

Σύμφωνα με το Usmagazine, λίγα δευτερόλεπτα πριν τον πυροβολισμό, τον λόγο είχε πάρει ένα άτομο από το κοινό, ρωτώντας τον Κερκ:

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές επιθέσεις τα τελευταία 10 χρόνια;».

«Πάρα πολλοί», απάντησε ο Κερκ. Ο ομιλητής απάντησε ότι πέντε τρανς άτομα είχαν διαπράξει μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία. Στη συνέχεια, το ίδιο άτομο ρώτησε τον Κερκ αν γνώριζε πόσοι συνολικά έχουν υπάρξει μαζικοί σκοπευτές τα τελευταία 10 χρόνια.

«Να μετράμε ή όχι τη βία των συμμοριών;», ρώτησε ο Κερκ. Αμέσως μετά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος και ο 31χρονος φάνηκε να πυροβολήθηκε στον λαιμό.

Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πυροβολισμός έγινε από απόσταση 200 μέτρων.

Προσοχή σκληρές εικόνες

🔴New Video Footage shows that Charlie kirk was Shot at the side of his Neck in an event full of People pic.twitter.com/oAs6yb8vTS — The Cashmere Times 𓄅 (@CashmereTimes) September 10, 2025

Θρίλερ με τη σύλληψη του δράστη

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, επιβεβαίωσε αρχικά ότι ένα άτομο που πιθανώς εμπλεκόταν στην περιστατικό βρισκόταν υπό κράτηση και χαρακτήρισε το τραγικό συμβάν ως «πολιτική δολοφονία».

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

«Έχουμε ένα άτομο που ενδιαφέρεται να τεθεί υπό κράτηση και το οποίο ανακρίνεται αυτή τη στιγμή», είπε ο Κοξ.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αργότερα κοινοποίησε μέσω του X ότι το άτομο αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση.

«Το άτομο που κρατείται αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση από τις αρχές επιβολής του νόμου», έγραψε ο Πατέλ. «Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε πληροφορίες για λόγους διαφάνειας».

Ένας δεύτερος ύποπτος επίσης συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια.