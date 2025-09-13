«Φρούριο» το Λονδίνο: 1.600 αστυνομικοί στους δρόμους για τις αντίπαλες πορείες ακροδεξιών και αντιρατσιστών

Σε καθεστώς συναγερμού βρίσκεται το Λονδίνο, με περισσότερους από 1.600 αστυνομικούς να αναπτύσσονται το Σάββατο, καθώς ακροδεξιές ομάδες και αντιρατσιστικές οργανώσεις ετοιμάζονται για παράλληλες πορείες που αναμένεται να φέρουν εκρηκτικό κλίμα.

Στο επίκεντρο, η πορεία «Ενώστε το Βασίλειο», υπό τον γνωστό ακροδεξιό ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, που θα κινηθεί από τη γέφυρα Γουότερλου προς το νότιο άκρο της Γουάιτχολ. Εκεί θα τιμηθεί και η μνήμη του Αμερικανού συντηρητικού Τσάρλι Κέρκ ο οποίος δολοφονήθηκε αυτή την εβδομάδα σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Απέναντι, η αντιρατσιστική κίνηση Stand Up To Racism θα συγκεντρωθεί στο άλλο άκρο της Γουάιτχολ, με την αστυνομία να στήνει φράχτες για να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Thousands have started to gather for the planned 'Stand Up to Racism' march in London



Sky's Martin Brunt is live on the scenehttps://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/laNSKWpybS — Sky News (@SkyNews) September 13, 2025

Από το σύνολο των δυνάμεων, περίπου 1.000 αστυνομικοί θα έχουν αποκλειστικά καθήκοντα στις δύο πορείες, ενώ το Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο συμπίπτουν και μεγάλα γεγονότα, όπως ο αγώνας Γουέστ Χαμ – Τότεναμ, συναυλίες και εκδηλώσεις.



Η επικεφαλής της επιχείρησης, διοικήτρια Κλερ Χέινς, τόνισε: «Θα διαχειριστούμε τις συγκεντρώσεις με ουδετερότητα, αλλά με απόλυτη αυστηρότητα σε περίπτωση επεισοδίων».



Η ένταση έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά τις 900 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action.



Την ίδια ώρα, το μεταναστευτικό παραμένει πρώτο πολιτικό ζήτημα στη Βρετανία, με αριθμό-ρεκόρ αφίξεων μέσω Μάγχης (πάνω από 28.000 φέτος). Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μπροστά στη διογκούμενη κοινωνική πίεση, προχώρησε σε ανασχηματισμό, τοποθετώντας τη Σαμπάνα Μαχμούντ στο υπουργείο Εσωτερικών.