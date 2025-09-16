Love is in the air: Διαδηλώτρια φλερτάρει Ισπανό αστυνομικό σε διαδήλωση για τη Γάζα

Ο έρωτας είναι απρόβλεπτος και μπορεί να ανθίσει μεταξύ εντελώς διαφορετικών ανθρώπων, ακόμη και στα πιο απίθανα μέρη... Όπως σε μια διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, εκεί όπου μία διαδηλώτρια ένιωσε την καρδιά της να χτυπά δυνατά, αντικρίζοντας έναν άνδρα των ομάδων καταστολής της ισπανικής αστυνομίας.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και αποτελεί την απόλυτη ωδή τον έρωτα, αποτυπώνεται η ένταση στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Εκεί, φαίνεται η κοπέλα να στέκεται σε απόσταση αναπνοής από τον άνδρα της ισπανικής αστυνομίας. Κρατά ένα πλακάτ. Τον κοιτάζει στα μάτια και φωνάζει δυνατά τα αιτήματά της.

Ωστόσο, το βλέμμα της προδίδει ότι δεν της είναι αδιάφορος. Αντίθετα, σε κάποια στιγμή του βίντεο του χαμογελά και του κλείνει το μάτι, με εκείνον να νιώθει αμήχανα και να στρέφει το βλέμμα του σε άλλη κατεύθυνση. Η κοπέλα όμως συνεχίζει να τον φλερτάρει έντονα. Τον κοιτάζει στα μάτια και φωνάζει συνθήματα. Του χαμογελά ξανά και του ξανακλείνει το μάτι, με τον Ισπανό αστυνομικό να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί και να χαμογελά κι εκείνος στην κοπέλα.

El escándalo de La Vuelta en España arranco cuando la mujer y el policía estaban de levante.



Viva el amor 🫶🏻 pic.twitter.com/1pgLbhtwLm — Poirot (@Argenpoirot) September 14, 2025

Η διαδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του Ποδηλατικού Γύρου της Ισπανίας (La Vuelta) και ήταν τέτοια η έντασή της που ανάγκασε τους διοργανωτές της κορυφαίας διοργάνωσης να προχωρήσουν σε ακύρωση του τελευταίου ετάπ.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν τμήματα της διαδρομής του αγώνα στη Μαδρίτη την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, αψηφώντας τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και κλείνοντας τον δρόμο. Η ισπανική αστυνομία αναπτύχθηκε στους δρόμους της Μαδρίτης, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα ο ποδηλατικός αγώνας να διακοπεί.