Μαδρίτη: Ακτιβίστριες πέταξαν κόκκινη μπογιά σε πίνακα του Ναυτικού Μουσείου

«Επίθεση» σε βάρος ενός έργου του José Garnelo στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης, την Εθνική Εορτή της Ισπανίας, πραγματοποίησαν δύο ακτιβίστριες της οργάνωσης Futuro Vegetal. Συγκεκριμένα, οι ακτιβίστριες κατηγορούνται ότι έριξαν βιοδιασπώμενη κόκκινη μπογιά το ιστορικό έργο.

Το έργο ήταν το «Primer homenaje a Cristóbal Colón» (Πρώτος φόρος τιμής στον Χριστόφορο Κολόμβο) και το επεισόδιο σημειώθηκε την Κυριακή, κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της Ισπανίας.

🔥 ACTUAMOS 🔥



🔴 Lanzamos pintura biodegradable al cuadro "Primer Homenaje a Cristóbal Colón", en el Museo Naval.



👉La celebración del 12 de octubre es la celebración de siglos de opresión, explotación y genocidio de la población originaria de Abya Yala. pic.twitter.com/aXIWlMq7OB — FuturoVegetal🍒 (@FuturoVegetal) October 12, 2025

Το έργο, που μαρτυρά ένα εξαιρετικά συμβολικό επεισόδιο της ισπανικής ναυτικής ιστορίας, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα χάρη στις ενέργειες του προσωπικού του μουσείου, επισημαίνει το Euronews.

Το περιστατικό πυροδότησε νέα συζήτηση σχετικά με την προστασία αντικειμένων που θεωρούνται ότι απεικονίζουν την ιστορία και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Ισπανίας.

Η αστυνομία συνέλαβε τις ακτιβίστριες

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι και οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν για έγκλημα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού κρατήθηκαν από έναν υπάλληλο του μουσείου μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Οι επισκέπτες εκδιώχθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά λίγες ώρες αργότερα, το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο πίνακας είχε αποκατασταθεί και ότι το έργο ήταν και πάλι σε έκθεση.

Nuestro gran equipo de profesionales está trabajando en el #DiaDeLaFiestaNacional, en la reparación del cuadro "Primer homenaje a Cristóbal Colón”, de José Garnelo.



El Museo Naval continuará exhibiendo con orgullo las páginas de la historia de España escritas desde la mar. pic.twitter.com/12rJEQvVtk — Museo Naval (@Museo_Naval) October 12, 2025

Σύμφωνα με δήλωση της συλλογικότητας Futuro Vegetal, οι ακτιβίστριες κρατούσαν ένα πανό με το σύνθημα «12 Οκτωβρίου, δεν έχουμε τίποτα να γιορτάσουμε**.** Οικοκοινωνική δικαιοσύνη» και επεδίωκαν να καταγγείλουν τις συνέπειες του ιστορικού και του σημερινού αποικιοκρατισμού.