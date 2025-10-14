Μαδρίτη: Ακτιβίστριες πέταξαν κόκκινη μπογιά σε πίνακα του Ναυτικού Μουσείου
Οι ακτιβίστριες συνελήφθησαν από την αστυνομία και το έργο αποκαταστάθηκε.
«Επίθεση» σε βάρος ενός έργου του José Garnelo στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης, την Εθνική Εορτή της Ισπανίας, πραγματοποίησαν δύο ακτιβίστριες της οργάνωσης Futuro Vegetal. Συγκεκριμένα, οι ακτιβίστριες κατηγορούνται ότι έριξαν βιοδιασπώμενη κόκκινη μπογιά το ιστορικό έργο.
Το έργο ήταν το «Primer homenaje a Cristóbal Colón» (Πρώτος φόρος τιμής στον Χριστόφορο Κολόμβο) και το επεισόδιο σημειώθηκε την Κυριακή, κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της Ισπανίας.
Το έργο, που μαρτυρά ένα εξαιρετικά συμβολικό επεισόδιο της ισπανικής ναυτικής ιστορίας, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα χάρη στις ενέργειες του προσωπικού του μουσείου, επισημαίνει το Euronews.
Το περιστατικό πυροδότησε νέα συζήτηση σχετικά με την προστασία αντικειμένων που θεωρούνται ότι απεικονίζουν την ιστορία και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Ισπανίας.
Η αστυνομία συνέλαβε τις ακτιβίστριες
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι και οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν για έγκλημα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού κρατήθηκαν από έναν υπάλληλο του μουσείου μέχρι να φτάσουν οι αρχές.
Οι επισκέπτες εκδιώχθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά λίγες ώρες αργότερα, το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο πίνακας είχε αποκατασταθεί και ότι το έργο ήταν και πάλι σε έκθεση.
Σύμφωνα με δήλωση της συλλογικότητας Futuro Vegetal, οι ακτιβίστριες κρατούσαν ένα πανό με το σύνθημα «12 Οκτωβρίου, δεν έχουμε τίποτα να γιορτάσουμε**.** Οικοκοινωνική δικαιοσύνη» και επεδίωκαν να καταγγείλουν τις συνέπειες του ιστορικού και του σημερινού αποικιοκρατισμού.