Ισπανία: Τέσσερις οι νεκροί από την κατάρρευση του εξαώροφου κτιρίου στη Μαδρίτη

Ήταν 3 π.μ. όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν τις δύο τελευταίες σορούς από τα ερείπια του υπό κατασκευή κτιρίου που κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης την Τρίτη (7/10).

Πριν από την ανακάλυψη των δύο τελευταίων σορών, ο δήμαρχος της ισπανικής πρωτεύουσας, José Luis Martínez Almeida, είχε αναφέρει την ανακάλυψη των δύο από τους τέσσερις αγνοουμένους. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μια γυναίκα, μεταδίδει η El Pais.

Στο σημείο τη στιγμή του δυστυχήματος εργάζονταν περίπου 30-40 άτομα.

Αφού διέσωσαν του τραυματίες – δύο με ελαφρά τραύματα και ένας με κάταγμα – και σταθεροποίησαν την πρόσοψη του κτιρίου, οι πυροσβέστες της Μαδρίτης άρχισαν να αναζητούν τους τέσσερις αγνοούμενους γύρω στις 6:30 μ.μ. με εκπαιδευμένα σκυλιά από την δημοτική αστυνομία και την Ισπανική Ένωση Μονάδων Διάσωσης Σκύλων.

Κατέρρευσε το δάπεδο του έκτου ορόφου

Για ώρες οι πυροσβέστες απομάκρυναν χειροκίνητα τα συντρίμμια για να φτάσουν στις σορούς. «Το δάπεδο του έκτου ορόφου κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν όλοι οι όροφοι και να φτάσουν στο ισόγειο», εξήγησε ο δήμαρχος της Μαδρίτης αναφερόμενος στην αιτία του συμβάντος, η αιτία του οποίου παραμένει άγνωστη.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando

Τη στιγμή της κατάρρευσης, δύο από τους νεκρούς βρίσκονταν στο ισόγειο, ένας στον πρώτο όροφο και ένας άλλος εργάτης στον τελευταίο όροφο, σύμφωνα με μαρτυρίες εργαζομένων.

Αρχικά, οι εργάτες ανέφεραν ότι η αγνοούμενη γυναίκα ήταν η αρχιτέκτονας, αλλά πηγές της πυροσβεστικής επιβεβαίωσαν ότι ήταν μία 30χρονη διοικητική βοηθός. Ο δήμαρχος δεν διευκρίνισε την επαγγελματική ιδιότητα της γυναίκας, αλλά δήλωσε ότι είχε «ευθύνη για το έργο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Φρανσίσκο Μαρτίν επιβεβαίωσε σε δήλωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης ότι επρόκειτο για εργατικό ατύχημα και ότι την έρευνα διενεργεί η Δημοτική Δικαστική Αστυνομία, ενώ η Εθνική Αστυνομία έχει αποσυρθεί.