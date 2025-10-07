Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο - 4 αγνοούμενοι

Ένα κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, στην οδό Ιλεράς κοντά στην Όπερα. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα αγνοούνται και ένα σοβαρά τραυματισμένο άτομο μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στο σημείο.

Πρόκειται για εξαώροφο κτίριο.

Σύμφωνα με το 20minutos, η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δύο άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά και ένα άλλο βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Έντεκα συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μαδρίτης βρίσκονται στο σημείο μετά τη μερική κατάρρευση ορισμένων πλακών σε ένα υπό κατασκευή κτίριο.

«Το κτίριο που κατέρρευσε είχε εγκαταλειφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και βρισκόταν υπό κατασκευή. Είχαν εγκαταστήσει έναν τεράστιο γερανό στη σκαλωσιά. Μου είπαν ότι θα έχτιζαν ένα ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», λέει μια κάτοικος του δρόμου που ένιωσε την πρόσκρουση όταν έπεσε. «Πριν από μισή ώρα, ένιωσα μια τρομερή δόνηση στον δρόμο και μια τεράστια ποσότητα σκόνης σηκώθηκε μπροστά από το κτίριο, ένα σύννεφο που άφησε τους ανθρώπους φοβισμένους και μπερδεμένους», λέει.

Ya estamos en el edificio en obras en el que se han derrumbado varios forjados. 11 dotaciones de bomberos @BomberosMad están trabajando sobre el terreno y la policía @policiademadrid emplea drones por si pudiera haber personas atrapadas

📍Madrid 🎥https://t.co/Z0QIkwO94K pic.twitter.com/2484VhmRKE — Atlas News (@atlasnews_x) October 7, 2025

Η ισπανική εφημερίδα El País σημειώνει ότι τουλάχιστον έξι όροφοι έχουν καταρρεύσει.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη στατικότητα των γύρω κτιρίων. Οι αρχές έχουν απομακρύνει όλους τους κατοίκους της περιοχής για προληπτικούς λόγους, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει πλήρως την οδό Hileras.

Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης βρίσκονται σε εξέλιξη.