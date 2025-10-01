Νέα Υόρκη: Κατέρρευσε γωνία κτιρίου 20 ορόφων με παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ από κάτω - βίντεο

Σκηνές πανικού σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, όταν τμήμα πολυώροφης πολυκατοικίας στο Μπρονξ κατέρρευσε ξαφνικά, μετατρέποντας μια ολόκληρη γωνία του κτιρίου σε σωρό από μπάζα.



Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης ανακοίνωσε ότι δεν υπήρχαν άμεσες αναφορές για τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση οφείλεται σε έκρηξη αερίου που κατέστρεψε τον θάλαμο αποτέφρωσης απορριμμάτων σε κτίριο 20 ορόφων στο Μπρονξ.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι τα διαμερίσματα δεν επηρεάστηκαν. Το κτίριο ανήκει στον Δήμο και αποτελεί δημόσια κατοικία. Μηνύματα για σχόλιο έχουν σταλεί στην Υπηρεσία Στέγασης. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς έκανε λόγο για «θαύμα»» ότι δεν υπήρχαν θύματα καθώς από κάτω υπάρχει παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ!

Βίντεο από το σημείο δείχνει τον ουρανοξύστη με μία γωνία κατεστραμμένη από το ισόγειο έως την οροφή. Κάμερες κατοίκων της περιοχής κατέγραψαν ένα σύννεφο σκόνης που σκέπασε το τετράγωνο λίγο μετά την κατάρρευση, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 8:10 το πρωί.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό και δήλωσε ότι οι αρχές συνεχίζουν την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης. «Παρακαλώ αποφύγετε την περιοχή για την ασφάλειά σας», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Η αστυνομία της πόλης ανέφερε ότι δέχθηκε κλήσεις στην Άμεση Δράση λίγο μετά τις 8:00 το πρωί για την κατάρρευση κτιρίου στο συγκρότημα κατοικιών Mitchel Houses. «Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν μερική κατάρρευση του κτιρίου», σημειώνεται σε ανακοίνωση του NYPD. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης πυροσβέστες, μηχανικοί του δήμου και η εταιρεία κοινής ωφελείας Con Edison, ενώ η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

The FDNY is responding to a partial building collapse at 207 Alexander Avenue in the Bronx. pic.twitter.com/Gxuf1re87u — FDNY (@FDNY) October 1, 2025

Οι θάλαμοι αποτέφρωσης απορριμμάτων στα κτίρια της Νέας Υόρκης χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για καύση σκουπιδιών επί τόπου, όμως σε μεγάλο βαθμό έχουν αντικατασταθεί από συμπιεστές απορριμμάτων.