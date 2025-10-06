Ανείπωτος θρήνος στην Ινδονησία: Στους 54 σκαρφάλωσαν οι νεκροί μαθητές σε σχολείο που κατέρρευσε

Δραματικά σκαρφάλωσε ο απολογισμός των θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα ερείπια οικοτροφείου στην Ινδονησία με τις Αρχές να αναφέρουν ότι ακόμη παραμένουν εγκλωβισμένοι τουλάχιστον 10 άνθρωποι.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 54 θάνατοι μαθητών που βρίσκονταν εντός της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τον διευθυντή επιχειρήσεων της εθνικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης (Basarnas), Γιούντι Μπραμάντιο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ανάκτηση (των πτωμάτων) σήμερα (Δευτέρα) και να παραδώσουμε τα σώματά τους (στις οικογένειες)», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ακόμη αγνοούνται 13 άνθρωποι.

Μέρος του οικοτροφείου του ισλαμικού ιεροδιδασκαλείου αλ Χόζινι, στο Σιντοαρτζό, στη Σουραμπάγια, κατέρρευσε ξαφνικά την περασμένη Δευτέρα, καθώς σπουδαστές συγκεντρώνονταν για τη μεσημεριανή προσευχή.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο αχανές αρχιπέλαγος διαρκούν κατά κανόνα μια εβδομάδα, όμως οι αρχές μπορεί να τις παρατείνουν, αν υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να βρεθούν κι άλλα θύματα.

Οικογένειες αγνοούμενων δέχτηκαν την Πέμπτη να χρησιμοποιηθούν βαριά μηχανήματα έργου, μετά την παρέλευση της «κρίσιμης περιόδου» 72 ωρών, έπειτα από την οποία οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

Οι αρχές αρχίζουν πλέον να στρέφουν την προσοχή τους στα αίτια της κατάρρευσης του κτιρίου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες. Σύμφωνα με ειδικούς, οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι οι εργασίες δεν συμμορφώνονταν προς τους κανονισμούς.

Η χαλαρότητα στην εφαρμογή του οικοδομικού κανονισμού και η απουσία ελέγχων σε εργοτάξια εγείρουν γενικευμένες ανησυχίες για την ασφάλεια των κτιρίων στην Ινδονησία.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε κτίριο όπου βρισκόταν αίθουσα προσευχής στο δυτικό τμήμα της Ιάβας.