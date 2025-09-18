Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ ταρακούνησε Ινδονησία και Παπούα Νέα Γουινέα

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Δυτικής Παπούας πολύ κοντά με την Ινδονησία την Πέμπτη 18/09, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών GFZ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται σε βάθος 10,0 χλμ στην περιοχή της Τζαγιαπούρα.

6️⃣3️⃣ 🟠 Σεισμός M 6.3, 18/09 18:19 (UTC), βάθος 10 χλμ, West Papua Region, Indonesia.



Αυτόματη Λύση, GFZ#earthquake pic.twitter.com/LnMMRTazJs — EQGR (@eqgr) September 18, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα ή τραυματισμοί ούτε εάν έχουν προκληθεί τυχόν ζημιές σε υποδομές στις δυο χώρες.