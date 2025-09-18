Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ ταρακούνησε Ινδονησία και Παπούα Νέα Γουινέα
Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για τυχόν θύματα, τραυματισμούς ή καταστροφές σε κτίρια και υποδομές.
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή της Δυτικής Παπούας πολύ κοντά με την Ινδονησία την Πέμπτη 18/09, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών GFZ.
Το επίκεντρο εντοπίζεται σε βάθος 10,0 χλμ στην περιοχή της Τζαγιαπούρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα ή τραυματισμοί ούτε εάν έχουν προκληθεί τυχόν ζημιές σε υποδομές στις δυο χώρες.