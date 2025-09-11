«Καμπανάκι» από Toύρκο καθηγητή: Ρήγμα μπορεί να δώσει 7 Ρίχτερ - Πού βρίσκεται η επικίνδυνη ζώνη
Ο σεισμός, που σημειώθηκε σε βάθος 11 χιλιομέτρων, έσπειρε τον πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Άγκυρα μετά τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ που ταρακούνησε το πρωί της Πέμπτης (11/9) την περιοχή Καλετζίκ.
Τούρκος καθηγητής, μετά το χτύπημα του «Εγκέλαδου» μέσα από ανάρτησή του, προειδοποιεί για μια σεισμογενή ζώνη που μπορεί να προκαλέσει έναν καταστροφικό σεισμό έως και 7 Ρίχτερ, θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύρια ανθρώπους και αναζωπυρώνοντας φόβους για νέες, ισχυρότερες δονήσεις. Ο πρωινός σεισμός, που έσπειρε τον πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας σημειώθηκε σε βάθος 11 χιλιομέτρων.
Συγκεκριμένα ο ο γεωλόγος καθηγητής Δρ. Naci Görür ανέφερε ότι ο σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Νταγντεμίρ-Καλετζίκ της Άγκυρας, συνέβη στη σεισμογενή ζώνη Çankırı, η οποία αποτελεί ένα αντίστροφο ρήγμα.
Εξήγησε πως αυτή η ζώνη έχει βόρειο προσανατολισμό και σχηματίζει το δυτικό όριο του ορεινού όγκου Κιρσεχίρ. Επιπλέον, προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη σεισμογενής ζώνη έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σεισμό έως και 7 Ρίχτερ, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
«Ένας επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Νταγντεμίρ-Καλετζίκ/Άγκυρα. Ο σεισμός σημειώθηκε στη ζώνη του ρήγματος Τσανκίρι, ένα αντίστροφο ρήγμα.
Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ. Έχει προσανατολισμό περίπου βόρεια και σχηματίζει το δυτικό όριο του ορεινού όγκου Κιρσεχίρ. Να είστε σε ετοιμότητα» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δρ. Naci Görür
Δείτε την ανάρτηση: