«Καμπανάκι» από Toύρκο καθηγητή: Ρήγμα μπορεί να δώσει 7 Ρίχτερ - Πού βρίσκεται η επικίνδυνη ζώνη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Άγκυρα μετά τον σεισμό των 4,1 Ρίχτερ που ταρακούνησε το πρωί της Πέμπτης (11/9) την περιοχή Καλετζίκ.

Τούρκος καθηγητής, μετά το χτύπημα του «Εγκέλαδου» μέσα από ανάρτησή του, προειδοποιεί για μια σεισμογενή ζώνη που μπορεί να προκαλέσει έναν καταστροφικό σεισμό έως και 7 Ρίχτερ, θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύρια ανθρώπους και αναζωπυρώνοντας φόβους για νέες, ισχυρότερες δονήσεις. Ο πρωινός σεισμός, που έσπειρε τον πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας σημειώθηκε σε βάθος 11 χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα ο ο γεωλόγος καθηγητής Δρ. Naci Görür ανέφερε ότι ο σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Νταγντεμίρ-Καλετζίκ της Άγκυρας, συνέβη στη σεισμογενή ζώνη Çankırı, η οποία αποτελεί ένα αντίστροφο ρήγμα.

Εξήγησε πως αυτή η ζώνη έχει βόρειο προσανατολισμό και σχηματίζει το δυτικό όριο του ορεινού όγκου Κιρσεχίρ. Επιπλέον, προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη σεισμογενής ζώνη έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει σεισμό έως και 7 Ρίχτερ, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

«Ένας επιφανειακός σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Νταγντεμίρ-Καλετζίκ/Άγκυρα. Ο σεισμός σημειώθηκε στη ζώνη του ρήγματος Τσανκίρι, ένα αντίστροφο ρήγμα.

Αυτή η ζώνη μπορεί να προκαλέσει σεισμούς έως και 7 Ρίχτερ. Έχει προσανατολισμό περίπου βόρεια και σχηματίζει το δυτικό όριο του ορεινού όγκου Κιρσεχίρ. Να είστε σε ετοιμότητα» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δρ. Naci Görür

Δείτε την ανάρτηση: