«Τρέμουν» στην Τουρκία για μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη: «Θα γίνει στη Θάλασσα του Μαρμαρά»

Τον κώδωνα του κινδύνου για τον επόμενο μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Τουρκίας κρούει ο σεισμολόγος, Χαλούκ Εϊντογάν, ο οποίος επισημαίνει ότι το επίκεντρο της ισχυρής δόνησης δεν αναμένεται να βρίσκεται εντός της Κωνσταντινούπολης, αλλά στον θαλάσσιο χώρο του Μαρμαρά, με επιπτώσεις που θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα όρια της τουρκικής μεγαλούπολης.

Όπως τόνισε, ένας σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ ή και ισχυρότερος στον Μαρμαρά θα επηρεάσει άμεσα από 7 έως 10 επαρχίες που βρέχονται από τη συγκεκριμένη θάλασσα, μετατρέποντας το σενάριο που συχνά αποκαλείται «σεισμός της Κωνσταντινούπολης» σε ένα ευρύτερο περιφερειακό γεγονός, με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

«Λανθασμένος ο όρος σεισμός της Κωνσταντινούπολης»

Όπως αναφέρει η Yeni Safak, μιλώντας σε επιστημονική ημερίδα ανθεκτικότητας καταστροφών στη Ραιδεστό (Τεκιρντάγκ), ο Εϊντογάν υπογράμμισε ότι ο δημόσιος διάλογος στην Τουρκία είναι παραπλανητικός όταν περιορίζεται αποκλειστικά στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως εξήγησε, το σεισμικό ρήγμα που απειλεί την περιοχή εκτείνεται στον πυθμένα της Θάλασσας του Μαρμαρά και επηρεάζει ολόκληρο το παράκτιο τόξο, όπου συγκεντρώνονται κρίσιμες υποδομές, βιομηχανικές ζώνες και πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Το μέγεθος του σεισμού και όχι η απόσταση καθορίζει τις ζημιές

Ο Τούρκος καθηγητής επεσήμανε ότι η καταστροφικότητα ενός σεισμού δεν εξαρτάται μόνο από την εγγύτητα στο ρήγμα, αλλά κυρίως από:

το μέγεθος της δόνησης

την ποιότητα των κατασκευών

τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του εδάφους

Υπενθύμισε ότι στους φονικούς σεισμούς του 2023 με επίκεντρο το Καχραμάνμαρας υπήρξαν πόλεις επάνω στο ρήγμα που υπέστησαν περιορισμένες ζημιές, ενώ άλλες σε μεγαλύτερη απόσταση καταστράφηκαν εκτεταμένα.

Ως αντίστοιχο παράδειγμα ανέφερε τον καταστροφικό σεισμό του 1999 στο Γκιολτσούκ, όπου η περιοχή Αβτζιλάρ της Κωνσταντινούπολης επλήγη σοβαρά, παρότι δεν βρισκόταν ακριβώς πάνω στη γραμμή διάρρηξης.

Η «καρδιά» του κινδύνου: Κτίρια και έδαφος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Εϊντογάν στην ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι ο πραγματικός κίνδυνος εστιάζεται:

σε κατασκευές χαμηλών προδιαγραφών

σε περιοχές με εδάφη επιρρεπή σε ρευστοποίηση

σε πρανή με κατολισθητικό κίνδυνο

σε αυθαίρετη ή ανεξέλεγκτη πολεοδομική ανάπτυξη

Όπως σημείωσε, η δόμηση σε γεωλογικά ακατάλληλες ζώνες αποτελεί δομική αστοχία που πολλαπλασιάζει τις απώλειες σε έναν μεγάλο σεισμό.

«Σχεδιασμός – έδαφος – έλεγχος»: Το τρίπτυχο άμυνας

Ο Τούρκος σεισμολόγος ανέδειξε ως μοναδική αποτελεσματική άμυνα το τρίπτυχο:

Σωστός αντισεισμικός σχεδιασμός

Επιλογή κατάλληλου εδάφους

Αυστηρός κατασκευαστικός έλεγχος

Προειδοποίησε ότι ακόμη και σε περιοχές χωρίς σοβαρά γεωλογικά προβλήματα, τα λάθη στη μελέτη, τα υλικά και την επίβλεψη αρκούν για να μετατρέψουν έναν ισχυρό σεισμό σε εθνική τραγωδία.

Κλείνοντας, κάλεσε την τουρκική πολιτεία να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο κίνδυνο όχι ως ζήτημα που αφορά μόνο την Κωνσταντινούπολη, αλλά ως μια συνολική δοκιμασία αντοχής για ολόκληρη τη ζώνη του Μαρμαρά.