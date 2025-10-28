Σεισμός στη δυτική Τουρκία: Ξενύχτι φόβου μετά τα 6,1 Ρίχτερ – Συνεχίζονται οι ισχυροί μετασεισμοί

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στις 22:48 στην περιοχή Σιντίργκι της επαρχίας Μπαλίκεσιρ, στη δυτική Τουρκία.



Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (AFAD) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5,99 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί την έντονη αίσθησή του σε μεγάλη ακτίνα.

Balıkesir sokaklarında son durum ne?



TRT Haber, depremin merkez üssü Sındırgı'dan aktardı. pic.twitter.com/LRbPSZdNpx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2025

Έγινε αισθητός σε Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και ελληνικά νησιά

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και σε πολλές γειτονικές επαρχίες, ενώ αναφορές υπήρξαν και από τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Μυτιλήνη και η Χίος.



Ακολούθησαν δεκάδες μετασεισμοί, με ισχυρότερους 4,4 Ρίχτερ στις 03:42 και δύο ακόμα 4,2 Ρίχτερ λίγα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό.

Τραυματίες, καταρρεύσεις και εκκλήσεις για προσοχή

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα, ωστόσο τρεις οικοδομές και ένα κατάστημα κατέρρευσαν — όλα ήταν ήδη εκκενωμένα μετά τον μεγάλο σεισμό του Αυγούστου.



Τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι λόγω πανικού. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τα επικίνδυνα κτήρια μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.

#SONDURUM Balıkesir Sındırgı'da dün akşam 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24 TV ekibi depremin merkez üssü Sındırgı'dan son durumu aktardı. pic.twitter.com/Zq7PL9bXAs — 24 TV (@yirmidorttv) October 28, 2025

«Η γη διαλύεται σταδιακά» – Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο γνωστός σεισμολόγος Νάτσι Γκιρούρ τόνισε πως η σεισμική δραστηριότητα εντοπίζεται στην περιοχή Ακτάς–Σιντίργκι, επάνω στο ενεργό ρήγμα του οροπεδίου Γκεντίζ.

Όπως δήλωσε: «Η περιοχή αυτή διαλύεται σταδιακά. Τα οροπέδια Γκιόρντες, Ντεμιρτζί, Σελέντι και Ουσάκ συνεχίζουν να σπάνε, προκαλώντας νέους σεισμούς. Απομακρυνθείτε από τα κατεστραμμένα σπίτια».

Ο έπαρχος Ντογουκάν Κογιουντζού σημείωσε πως οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί εγκλωβισμένοι.

Δεύτερο χτύπημα μέσα σε δύο μήνες

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σιντίργκι συγκλονίζεται από ισχυρό σεισμό. Στις 10 Αυγούστου, η περιοχή είχε ξαναπληγεί από δόνηση ίδιου μεγέθους (6,1 Ρίχτερ), με έναν νεκρό και 29 τραυματίες.



Τα κτήρια που κατέρρευσαν τη Δευτέρα είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και σφραγιστεί μετά εκείνο το γεγονός.



Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Σενέρ Ουσομέζσοϊ, ο νέος σεισμός αποτελεί συνέχεια του Αυγουστιάτικου, με επέκταση της ρηξιγενούς ζώνης προς τα νότια.

Όπως εξήγησε, «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων έχει ραγίσει».

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας « ο σεισμός στην Τουρκία δεν επηρεάζει καθόλου τον ελλαδικό χώρο, αφορά μόνο την περιοχή που εκδηλώθηκε»

Σε επιφυλακή οι αρχές – Φόβοι για νέες δονήσεις

Η τουρκική Πολιτική Προστασία παραμένει σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.



Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι το ρήγμα στη δυτική Τουρκία παραμένει ενεργό και υπάρχει πιθανότητα νέων σεισμών τις επόμενες ώρες.