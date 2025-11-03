Τουρκία: Στον «χορό των Ρίχτερ» το Μπαλίκεσιρ - Νέα δόνηση στην ίδια περιοχή με τα 6,1

Παρατεταμένη είναι η μετασεισμική ακολουθία στην περιοχή του Μπαλίκεσιρ στην Τουρκία, στην περιοχή που εκδηλώθηκε στις 27 Οκτωβρίου η ισχυρή σεισμιή δόνηση 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το βράδυ της Δευτέρας (03/11) η περιοχή ταρακουνήθηκε μια ακόμα φορά από τον Εγκέλαδο από σεισμική δόνηση 4,3 Ρίχτερ.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο αναφέρει ότι το επίκεντρο ήταν 43 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ και 2 χιλιόμετρα νότια του Σιντίργκι. Η ίδια περιοχή είχε δώσει σεισμό 6,1 Ρίχτερ στις 27 Οκτωβρίου.

Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.