Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου - Έπεσαν κτίρια

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, στην Τουρκία. Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων αλλά και σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός καταγράφηκε στην επαρχία του Μπαλικεσίρ, στην ενδοχώρα της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, ο σεισμός σημειώθηκε στις 22:48 τοπική ώρα. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης AFAD, μετρήθηκε στα 5,99 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04. Στην ίδια περιοχή (Σιντίργκι) είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Ερντογάν: Γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντίργκι του Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες». Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε: «Οι αρμόδιες μονάδες, ειδικά η AFAD, συνεχίζουν σχολαστικά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τους ελέγχους τους. Παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία».

«Στο Σιντίργκι της Μπαλικεσίρ σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 6,1. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες, και όλες οι ομάδες της AFAD και των σχετικών φορέων μας ξεκίνησαν αμέσως επιτόπιους ελέγχους. Εκφράζω τις ευχές μου για καλή ανάρρωση στους πολίτες που επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές» έγραψε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά στο Χ.

Ο Τούρκος υυπουργός Εσωτερικών δήλωσε ακόμη ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες ζωών και ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

Πληροφορίες για κατάρρευση κτιρίων, διακοπή ρεύματος και δικτύου

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Bursa Hakimiyet, γίνονται αναφορές για κατάρρευση κτιρίων ενώ βίντεο που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον κόσμο να έχει μαζευτεί γύρω από χαλάσματα.

Πάντως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το εν λόγω μέσο, έχει προκληθεί διακοπή του ρεύματος ενώ αρκετοί πολίτες δηλώνουν ότι το δίκτυο τηλεφωνίας έχει πέσει.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Σιντίργκι, Ντογκουκάν Κογιουντζού, δήλωσε σε δημοσιογράφο του πρακτορείου Anadolu ότι οι επιθεωρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν αναφορές για καταστροφές σε αρκετές περιοχές αλλά δεν υπάρχουν θύματα. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται», ανέφερε.

Επίσης, δήμαρχοι της ίδιας επαρχίας δήλωσαν πως δεν έχουν καταγραφεί άλλες πολύ μεγάλες ζημιές.

Η περιοχή είχε σειστεί και στις 10 Αυγούστου

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου. Η περιοχή είναι αγροτική με χαμηλά κτήρια, πολλά εκ των οποίων είχαν υποστεί ζημιές σε εκείνον τον σεισμό, χωρίς όμως να πέσουν τα περισσότερα. Τότε είχε καταρρεύσει μόνο ένα παλιό κτήριο στο κέντρο του Σιντίργκι και άλλα 15 είχαν υποστεί ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 29. Τα κτήρια που κατέρρευσαν στον σημερινό σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.



Ο σεισμολόγος Σενέρ Ουσομέζσοϊ, μιλώντας στο CNN Turk υποστήριξε ότι ο σημερινός σεισμός είναι συνέχεια εκείνου του σεισμού, λίγο πιο νοτιοανατολικά. «Ένα ρήγμα 15 χλμ. είχε σπάσει με επέκταση προς τα νότια» είπε, προσθέτοντας ότι «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χλμ. έχει ραγίσει». Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μετασεισμό, αλλά για σεισμό που προκλήθηκε από τη δόνηση της 10ης Αυγούστου, καθώς όπως είπε «οι μετασεισμοί επεκτείνονται συνεχώς προς τα νότια προς ένα νέο ρήγμα».