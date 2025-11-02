Σεισμός 6,3 βαθμών συγκλόνισε περιοχή στο βόρειο Αφγανιστάν

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών συγκλόνισε την περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα (τοπική ώρα), ανακοινωσαν απόψε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) και το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).



Ο σεισμός έπληξε την πόλη Χολμ, κοντά στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα γεωλογικά ινστιτούτα GFZ και USGS.



Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι την πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί.