Σεισμός 4,9 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Τουρκία - Αισθητός από την Κωνσταντινούπολη έως τη Μυτιλήνη

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) στην Τουρκία.

Ειδικότερα, η σεισμική δόνηση εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μαρμαρά και συγκεκριμένα στο Σιντιργκί της επαρχίας Μπαλικεσίρ, η οποία παρουσιάζει έντονη σεισμικότητα το τελευταίο διάστημα. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 11 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή από την Κωνσταντινούπολη έως τη Μυτιλήνη.