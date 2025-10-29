Τραγωδία μετά την κατάρρευση κτηρίου στη Gebze: Παγιδευμένη στα ερείπια οικογένεια, δύο οι νεκροί

Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία μετά την κατάρρευση ενός επταώροφου κτηρίου νωρίς το πρωί της Τετάρτης (29/10) στην περιοχή Gebze -60 χλμ μακριά από την Κωνσταντινούπολη- αφήνοντας μια πενταμελή οικογένεια εγκλωβισμένη στα χαλάσματα. Δυστυχώς όμως όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Μεχμέτ Ακτάς, βρέθηκε η σορός ενός παιδιού στα ερείπια- πιστεύεται ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένεια που παραμένει εγκλωβισμένη. Λίγη ώρα αργότερα ένα ακόμη άτομο εντοπίστηκε νεκρό.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία αν και οι έρευνες εστιάζουν πιθανώς και σε έργα μετρό στην περιοχή.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών, που συμμετέχουν στις έρευνες εντοπισμού επιζώντων. Η περιοχή γύρω από το κατεστραμμένο κτήριο έχει αποκλειστεί ενώ και τα κοντινά κτήρια εκκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας.



Seven-story building collapses in Turkiye's Kocaeli - IMAGO

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης το κτήριο το οποίο κατέρρευσε είχε έκταση 175 τ.μ., ήταν 7ώροφο και περιλάμβανε καταστήματα, γραφεία και διαμερίσματα, ενώ στον δεύτερο όροφο ζούσε μια πενταμελής οικογένεια. Μάλιστα τη στιγμή που το κτήριο έπεσε σαν «χάρτινος πύργος» η οικογένεια βρισκόταν μέσα. Έτσι οι αρχές με τη βοήθεια σκύλων και ειδικού εξοπλισμού αναζητούν αυτή τη στιγμή τους γονείς ηλικίας 44 και 37 ετών και τα τρία τους παιδιά 12, 14 και 18 ετών.

«Υπάρχει επικοινωνία με ένα άτομο από τα ερείπια. Πιστεύεται ότι αυτό το άτομο είναι μητέρα. Ομάδες εργάζονται εντατικά για να την πλησιάσουν» δήλωσε ηδημοσιογράφος του CNN TÜRK, Μέρβε Τοκάζ.

Aπό την πλευρά του ο κυβερνήτης του Κοτζαελί, Ιλχαμί Ακτάς μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε: «Μια κατάρρευση κτιρίου σημειώθηκε στην περιοχή Γκέμπζε γύρω στις 7:00 π.μ. Το κτήριο κατασκευάστηκε το 2012 και πήρε άδεια χρήσης το 2013. Η έρευνα για τα αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιστεύουμε ότι μια οικογένεια βρισκόταν στο κτήριο όλη τη νύχτα και δυστυχώς είναι παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια.

Μια μητέρα, ένας πατέρας και τρία παιδιά είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια, συνολικά πέντε άτομα. Οι ομάδες μας έχουν καταγράψει τη φωνή ενός ατόμου και προσπαθούν να το εντοπίσουν. Όλες οι ομάδες μας βρίσκονται εδώ υπό τον συντονισμό της AFAD (Προεδρίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών). Προσπαθούμε να φτάσουμε στους πολίτες μας με τα πέντε σκυλιά έρευνας και διάσωσης και την υπόγεια κάμερα μας. Ελπίζουμε να τους φτάσουμε σύντομα με ασφάλεια» πρόσθεσε.

— İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi



— İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar



Kocaeli… pic.twitter.com/fyWftBJvKE — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 29, 2025

Δείτε βίντεο από το σημείο:

😢 A six-story building collapsed in Istanbul. The city mayor confirmed that two families totaling 7 people lived there, but their whereabouts are still unknown.



The building collapsed at 7:00 AM local time, when most residents were at home. It is also known that metro line… pic.twitter.com/e3AXXmjSw7 — Zlatti71 (@Zlatti_71) October 29, 2025