Κρίση στο Νεπάλ: Διάλυση της βουλής και εκλογές στις 5 Μαρτίου - Ποια είναι μεταβατική πρωθυπουργός

Ο πρόεδρος του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Παουντέλ, διέλυσε σήμερα το βράδυ Παρασκευής (12/9) το κοινοβούλιο της χώρας και προκήρυξε βουλευτικές εκλογές για τις 5 Μαρτίου 2026, κατόπιν πρότασης της νέας πρωθυπουργού Σουσίλα Κάρκι, σύμφωνα με την προεδρία.

«Μετά από σύσταση της πρωθυπουργού, το Κοινοβούλιο διαλύθηκε. Η ημερομηνία των εκλογών ορίστηκε για τις 5 Μαρτίου 2026», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Κίραν Ποκαρέλ, εκπρόσωπος της προεδρίας.

Φωτό: Reuters

Η πρώην πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) πρωθυπουργός υπηρεσιακής κυβέρνησης, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αυτήν την εβδομάδα έπειτα από βίαιες διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς.

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 1.300 τραυματίστηκαν στα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, 8 και 9 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ