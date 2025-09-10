Σκηνές κινηματογραφικής «απόδρασης» στο Νεπάλ: Αξιωματούχοι φεύγουν με ελικόπτερα για να μην τους λιντσάρουν

Σκηνές χάους και ακραίας έντασης εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη (10/9) στο Νεπάλ, όταν στρατιωτικά ελικόπτερα επιστρατεύτηκαν για την εντυπωσιακή και ταυτόχρονα σοκαριστική απομάκρυνση αξιωματούχων από εξαγριωμένους διαδηλωτές.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν σε βίντεο και έγιναν viral μέσα σε λίγες ώρες, δείχνουν αξιωματούχους να κρέμονται από σχοινιά ελικοπτέρων, την ώρα που στο έδαφος επικρατεί πανδαιμόνιο.

Όπως ήταν φυσικό, τα βίντεο των επιχειρήσεων διάσωσης στο Νεπάλ σχολιάστηκαν έντονα στα κοινωνικά δίκτυα. Για κάποιους, επρόκειτο για μια κρίσιμη επιχείρηση διάσωσης υπό τον κίνδυνο βίαιου λιντσαρίσματος.

Άλλοι υποστήριξαν ότι η εικόνα αξιωματούχων να «διαφεύγουν από αέρος» αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη της διαφθοράς της πολιτικής ελίτ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (9/9) σε μία από τις πιο σοκαριστικές σκηνές των τελευταίων ετών, διαδηλωτές φέρεται να επιτέθηκαν στον 65χρονο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Bishnu Paudel.Τον λίντσαραν δημόσια και τον περιέφεραν γυμνό στους δρόμους της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Δείτε βίντεο:

Nepal Army rescues the Officials by airlifting with a helicopter. pic.twitter.com/G94CKnmqcS — Netram Defence Review (@NetramDefence) September 10, 2025

Σκηνές χάους στους δρόμους του Νεπάλ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έως την Τετάρτη (10/9) είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 19 νεκροί και πάνω από 500 τραυματίες στις συγκρούσεις γύρω από το Κοινοβούλιο και άλλες περιοχές του Κατμαντού.

Πάντως, η σπίθα που άναψε τη φωτιά για τις διαδηλώσεις, ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να μπλοκάρει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης – ανάμεσά τους το Facebook, το WhatsApp, το X, το Instagram και το YouTube – επειδή δεν είχαν εγγραφεί στο Υπουργείο Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφοριών του Νεπάλ.

Αν και η απαγόρευση ανακλήθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις, η οργή του κόσμου δεν καταλάγιασε. Αντιθέτως, οι διαδηλώσεις πήραν μεγαλύτερη ένταση με αιτήματα κατά της διαφθοράς.

REUTERS

REUTERS

REUTERS