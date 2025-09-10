Νεπάλ: Ο ράπερ Μπάλεν που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «είδωλο» της Gen Z - Εν αναμονή πρωθυπουργός;

Τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη συγκεντρώνει τις τελευταίες ώρες το Νεπάλ, με τη βίαιη εξέγερση των νέων να έχει φέρει τα πάνω κάτω στη χώρα των Ιμαλαΐων.

Κι ενώ η πολιτική ελίτ του Νεπάλ έχει βρεθεί στο στόχαστρο της εξεγερμένης Gen-Z της χώρας, ακόμα και με αιματηρές συνέπειες, φαίνεται ότι υπάρχει ένα πολιτικό πρόσωπο που βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, ιδιαίτερα δημοφιλές στους νέους και εκφράζοντας το καινούριο αυτό κοινωνικό ρεύμα που αναδύεται θυμωμένο στην επιφάνεια.

Ο λόγος για τον δήμαρχο του Κατμαντού, Μπαλέντρα Σαχ ή Μπάλεν -όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ήταν ράπερ, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στη hip hop σκηνή του Νεπάλ, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Ο Σαχ εξελέγη δήμαρχος της πρωτεύουσας του Νεπάλ το 2022, είναι μόλις 35 χρονών -στοιχείο που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους συνήθως αρκετά μεγαλύτερους πολιτικούς της χώρας- ενώ υπήρξε και ο πρώτος δήμαρχος της πόλης που κατέβηκε στις εκλογές χωρίς κομματική υποστήριξη.

Φωτό: Reuters

Η φιγούρα του και η δημόσια παρουσία του είναι επίσης αισθητά διαφορετική. Εμφανίζεται φορώντας ένα σκούρο μαύρο σακάκι και γυαλιά ηλίου, την ίδια στιγμή που συχνά φορά ένα παραδοσιακό νεπαλέζικο καπέλο –συνδυάζοντας έτσι το νεανικό με την πίστη στον πολιτισμό και την παράδοση. Ο Μπαλέντρα Σαχ έχει επίσης ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στο Instagram.

Τραγούδησε για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Ανάμεσα στα ραπ κομμάτια του, το «Balidan» ή «Sacrifice», που κυκλοφόρησε το 2020, ξεχωρίζει, με περισσότερες από 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube για την κριτική του στη διαφθορά, την κοινωνική αδικία και τις αποτυχίες διακυβέρνησης.

Αυτά τα θέματα κυριάρχησαν σε μεγάλο βαθμό και στην ατζέντα με την οποία κατέβηκε στις εκλογές. Εκτός από την καταπολέμηση της διαφθοράς, πρόταξε επίσης την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού μοντέλου για τη διαχείριση απορριμμάτων, την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στους δρόμους, αλλά και την προστασία των τουριστικών και πολιτιστικών καταλυμάτων.

Βέβαια, εκτός από την καλλιτεχνική του πορεία, ο Σαχ έχει σπουδάσει πολιτικός μηχανικός. Το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στους 100 κορυφαίους αναδυόμενους ηγέτες του 2023.

«Να γίνεις ο νέος πρωθυπουργός μας»

«Θα έπρεπε να είσαι ο νέος πρωθυπουργός μας», δηλώνει ο Ρεουάν Αντικάρι στο X, ένας από τους πολλούς που έχουν προτρέψει τον Σαχ να διεκδικήσει την πρωθυπουργία, όπως μεταφέρει το Reuters.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Μπαλέντρα Σαχ θα αντικαταστήσει τον 73χρονο πρώην πρωθυπουργό του Νεπάλ, Χάτζα Πρασάντ Σαρμά Όλι, ο οποίος παραιτήθηκε εν μέσω των γεγονότων των τελευταίων ημερών.

Ισχυρή στήριξη στους διαδηλωτές

Οι διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς αυτής της εβδομάδας που στοίχισαν τη ζωή σε 19 ανθρώπους, διοργανώθηκαν από την ομάδα «Gen Z Nepal», η οποία συγκεντρώνει την υποστήριξη περισσότερων από τo 50% από τα 30 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας που είναι κάτω των 30 ετών.

Ο Σαχ θα έπρεπε να είναι μεταξύ των εκπροσώπων της Gen Ζ που θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ραμ Τσάντρα Πουντέλ για να χαράξουν τα επόμενα βήματα για το έθνος των Ιμαλαΐων, δήλωσε από την πλευρά του και ο Μπαλαράμ Κ.Σ., πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και συνταγματικός εμπειρογνώμονας.

Φωτό: Reuters

Ο δήμαρχος Κατμαντού δεν έχει ακόμα απαντήσει σε αυτές τις «προσκλήσεις». Ωστόσο, στον λογαριασμό του στο Instagram, τον οποίο ακολουθούν περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι, ο Σαχ έχει εκφράσει σταθερά την υποστήριξή του στους διαδηλωτές, αποκαλώντας τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Όλι «τρομοκράτη» που δεν κατάλαβε τον «πόνο της απώλειας ενός γιου ή μιας κόρης».

Η ενδιάμεση κυβέρνηση και ο ρόλος του Σαχ

Ένα προσχέδιο πολιτικής που εκπονήθηκε από την ομάδα «Gen Z Nepal» ορίζει τον Σαχ ως πιθανό εκπρόσωπο των νέων και των κινημάτων διαμαρτυρίας σε ένα Συμβούλιο Ουδέτερης Προσωρινής Αρχής, το οποίο έχει προταθεί για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης, με στόχο να οδηγήσει ομαλά το Νεπάλ σε εκλογές σε περίπου 18 μήνες.

Ο δήμαρχος Κατμαντού, θα συμμετέχει στο σώμα μαζί με τεχνοκράτες και ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με το έγγραφο που είδε το Reuters.

Ο Μπαλέντρα Σαχ δήλωσε ότι δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες επειδή αφορούσαν κυρίως άτομα κάτω των 26 ετών, τα οποία τον έβλεπαν –συγκριτικά- ως ηλικιωμένο άνδρα, αλλά πρόσθεσε ότι ήταν απαραίτητο να τους ακούσει.

Την Τρίτη (9/9), ωστόσο, προειδοποίησε τους διαδηλωτές για τις προκλήσεις που τους περιμένουν. «Τώρα η γενιά σας θα πρέπει να ηγηθεί της χώρας!», είπε. «Να είστε προετοιμασμένοι!».