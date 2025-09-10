Οδηγίες από το ΥΠΕΞ στους Έλληνες που βρίσκονται στο Νεπάλ - Πού μπορούν να απευθυνθούν

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ να έρθουν σε επαφή με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί για κάθε ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αριθμό τηλεφώνου +919266015493. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Πρεσβεία, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη συνδρομή: gremb.del@mfa.gr

📌 Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, μέσω τηλ.☎️ έκτακτης ανάγκης: +91 9266015493 και e-mail📧: gremb.del@mfa.gr pic.twitter.com/DoPOxL5lDX — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 10, 2025

Άνοιξε το αεροδρόμιο του Κατμαντού

Το υπουργείο Υγείας του Νεπάλ ανακοίνωσε πριν από λίγο πως ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα έφθασε τους 25.

Ανέφερε επίσης ότι άλλοι 633 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Κατμαντού ξεκίνησε και πάλι τη λειτουργία του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, μία ημέρα μετά το κλείσιμό του λόγω των διαδηλώσεων.