Eγκλωβισμένη στο Νεπάλ: Κραυγή αγωνίας από την Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα - «Κρυβόμαστε στο δάσος»

Χάος επικρατεί στο Νεπάλ με την πρωτεύουσα Κατμαντού να έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε πεδίο «μάχης», καθώς από χθες (8/9) χιλιάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους και διαμαρτύρονται για το κυβερνητικό «μπλοκάρισμα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για την διαφθορά που επικρατεί. Οι συμπλοκές μέχρι στιγμής αποδεικνύονται «αιματηρές» και τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Στην ασιατική χώρα αγωνίζεται και μια Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, η Εύα Χαντάβα, η οποία εξέφρασε την αγωνία της για τις εξελίξεις.

Η 35χρονη αθλήτρια αυτήν την περίοδο ανήκει στο ρόστερ της Καρνάλι Γιασβίς του Νεπάλ, ομάδας που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League. Πρωτάθλημα που διαρκεί δύο εβδομάδες και διεκόπη βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Συγκεκριμένα σε αναρτήσεις που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί τόνισε ότι δεν είναι ασφαλής. Παράλληλα, ανέφερε ότι τόσο η ίδια όσο και οι συμπαίκτριές της εγκατέλειψαν το ξενοδοχείο όπου διέμεναν υπό τον φόβο των επεισοδίων και κρύβονται στο δάσος.

«Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει. Δεν είμαι ασφαλής τώρα» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση: