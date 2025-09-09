Νεπάλ: Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού πέθανε μετά την πυρπόληση του σπιτιού τους από διαδηλωτές

Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Νεπάλ, Jhala Nath Khanal, πέθανε αφού κάηκε ζωντανή όταν το σπίτι της πυρπολήθηκε εν μέσω βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με μέλη της οικογένειας, μια ομάδα διαδηλωτών την έσπρωξε μέσα στο σπίτι πριν βάλουν φωτιά. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Kirtipur Burn Hospital σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει από τα τραύματά της. Η Rabi Laxmi Chitrakar έχασε τη ζωή της μετά από σοβαρά τραύματα που υπέστη όταν το σπίτι τους στο Dallu πυρπολήθηκε εν μέσω των συνεχιζόμενων ταραχών, όπως αναφέρει το indiatoday.

Το κτίριο του κοινοβουλίου του Νεπάλ και τα σπίτια πολιτικών ηγετών πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών, οι οποίες έχουν βυθίσει το κράτος των Ιμαλαΐων σε μια πλήρη κρίση.

The situation in Nepal is spiraling out of control: ministers who failed to flee are being chased and beaten in the streets by angry crowds.



Government buildings, the Hilton hotel, and lavish residences of officials are in flames.



The protests were fueled primarily by rampant… https://t.co/eV5A2qUyxk pic.twitter.com/KogX7K1ysT — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Λίντσαραν τον αντιπρόεδρο

Η κατάσταση στο Νεπάλ έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με την οργή του κόσμου να ξεχειλίζει στους δρόμους της χώρας, μετά το κυβερνητικό «μπλοκάρισμα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι. Το πολιτικό κενό και η διαφαινόμενη αστάθεια πυροδότησαν νέο κύμα βίας, με χιλιάδες πολίτες – κυρίως νέους – να ξεχύνονται στους δρόμους διαδηλώνοντας.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές σκηνές των τελευταίων ετών στη Νότια Ασία, διαδηλωτές φέρονται να επιτέθηκαν στον 65χρονο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Bishnu Paudel, τον οποίο λίντσαραν δημόσια, πριν τον περιφέρουν γυμνό στους δρόμους της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Ο πρόεδρος του Νεπάλ κάλεσε σήμερα σε εθνική ενότητα έπειτα από δύο ημέρες βίαιων διαδηλώσεων, κυρίως κατά του μπλοκαρίσματος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς, που προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων και οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού. «Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πουντέλ, αφότου διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτήριο του κοινοβουλίου καθώς και το γραφείο του. «Καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις».