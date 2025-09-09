Αδιανόητες εικόνες στο Νεπάλ: Έγδυσαν τον Αντιπρόεδρο και τον περιέφεραν στους δρόμους γυμνό με κουκούλα

Η κατάσταση στο Νεπάλ έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, με την οργή του κόσμου να ξεχειλίζει στους δρόμους της χώρας, μετά το κυβερνητικό «μπλοκάρισμα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι. Το πολιτικό κενό και η διαφαινόμενη αστάθεια πυροδότησαν νέο κύμα βίας, με χιλιάδες πολίτες – κυρίως νέους – να ξεχύνονται στους δρόμους διαδηλώνοντας.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές σκηνές των τελευταίων ετών στη Νότια Ασία, διαδηλωτές φέρονται να επιτέθηκαν στον 65χρονο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών, Bishnu Paudel, τον οποίο λίντσαραν δημόσια, πριν τον περιφέρουν γυμνό στους δρόμους της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Σύμφωνα με βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και αναδημοσιεύονται από μεγάλα ασιατικά δίκτυα όπως το NDTV World, το περιστατικό εξελίχθηκε με πρωτοφανή βαρβαρότητα. Οι πληροφορίες για το πού εντοπίστηκε ο Paudel διίστανται – κάποιοι αναφέρουν πως συνελήφθη στο σπίτι του, ενώ άλλες πηγές υποστηρίζουν πως προσπαθούσε να διαφύγει και εντοπίστηκε σε απομονωμένη τοποθεσία.

Σκηνές εξευτελισμού

Όπως καταγράφεται στα βίντεο, εξαγριωμένοι διαδηλωτές περικύκλωσαν τον αντιπρόεδρο, άρχισαν να τον κλωτσούν επανειλημμένα — κάποιοι μάλιστα ειρωνεύονταν πως «έπαιζαν ποδόσφαιρο» με το σώμα του. Ακολούθως του φόρεσαν κουκούλα, τον ανάγκασαν να βγάλει τα ρούχα του και τον κυνήγησαν προς την κοίτη ενός ποταμού, ενώ αυτός φώναζε τρομοκρατημένος. Το πλήθος γελούσε και κατέγραφε τη σκηνή με κινητά τηλέφωνα.

Στη συνέχεια, τον έσυραν στους δρόμους της πρωτεύουσας, όπου τον περιέφεραν γυμνό, μέσα σε αποδοκιμασίες. Οι εικόνες προκαλούν σοκ, καθώς αποτυπώνουν τον απόλυτο εξευτελισμό ενός ανώτατου αξιωματούχου μέσα σε κλίμα ανεξέλεγκτης βίας και λαϊκής οργής. Η τύχη του παραμένει άγνωστη, ενώ μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν προβεί σε καμία επίσημη δήλωση για το πού βρίσκεται ή σε τι κατάσταση είναι.

Δείτε βίντεο:

Finance minister of NEPAL got an unexpected kick from common people of Nepal. pic.twitter.com/NrcCf7Vxrl — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 9, 2025