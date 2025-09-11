Νεπάλ: Αίσιο τέλος για την βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα - Έφυγε από την «εμπόλεμη ζώνη» του Σουρκέτ

Μετά από ημέρες αγωνίας και απόλυτης αβεβαιότητας, η Ελληνίδα διεθνής βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα είναι πλέον ασφαλής. Το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, κατάφερε να εγκαταλείψει το Σουρκέτ του Νεπάλ όπου παρέμενε εγκλωβισμένη λόγω των αιματηρών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα. Η μετακίνησή της προς το Κατμαντού σήμανε την αρχή της επιστροφής της στην Ελλάδα και το τέλος μιας σκληρής δοκιμασίας.

Η αθλήτρια της ομάδας Καρνάλι Γιασβίς, που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα του Νεπάλ, είχε βρεθεί εγκλωβισμένη με τις συμπαίκτριές σε μια περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο των εξεγέρσεων, καθώς αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Everest Women’s Volleyball League, που διεκόπη βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από τα social media της, οι στιγμές που έζησε ήταν τρομακτικές. «Είμαι εγκλωβισμένη, σοκαρισμένη και φοβισμένη. Περιμένουμε να ανοίξει το αεροδρόμιο», είχε πει χαρακτηριστικά σε προηγούμενη ανάρτησή της.

Σε μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές, η ίδια μαζί με τις συναθλήτριές της αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο τους και να κρυφτούν στο δάσος, φοβούμενες πως θα βρεθούν στο στόχαστρο του εξαγριωμένου πλήθους.

Τελικά, με την επανεκκίνηση των πτήσεων από το αεροδρόμιο του Σουρκέτ, η Εύα Χαντάβα μπόρεσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Κατμαντού. Από εκεί, θα συνεχίσει το ταξίδι της για την επιστροφή στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Η επιστροφή της στη χώρα φέρνει ανακούφιση, τόσο για την ίδια όσο και για όσους παρακολουθούσαν με αγωνία την περιπέτειά της.

Δείτε την ανάρτηση: