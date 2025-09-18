Συγκλονιστική στιγμή: Προπονητής μαθαίνει στο γήπεδο τον θάνατο της μητέρας του και λυγίζει

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών. Ο Μπερναντίνιο, εμβληματικός τεχνικός της Βραζιλίας, πληροφορήθηκε λίγα λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τη Σερβία τον θάνατο της μητέρας του, Μαρίας Άνχελα Ρεζέντε, σε ηλικία 90 ετών. Η είδηση έφθασε σε εκείνον μέσω της οικογένειάς του και τον βρήκε μέσα στο γήπεδο, στη διάρκεια της προθέρμανσης.



Ο 64χρονος τεχνικός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του και όπως φάνηκε στις τηλεοπτικές. Άμεσα στο πλευρό του έσπευσε ο αρχηγός της «σελεσάο» και ακραίος Ρικάρντο Λουκαρέλι, ο οποίος τον αγκάλιασε προσπαθώντας να του σταθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Οι παίκτες και των δύο ομάδων φόρεσαν μαύρες κορδέλες κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων ως ένδειξη σεβασμού.





Η Βραζιλία, εμφανώς επηρεασμένη, ηττήθηκε με 3-0 σετ από τη Σερβία και, σε συνδυασμό με άλλα αποτελέσματα του ομίλου, αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Παρά την προσπάθεια του Μπερναντίνιο να αλλάξει την εικόνα της ομάδας μέσα στο παιχνίδι, η απογοήτευση ήταν έκδηλη.



Μετά τη λήξη, ο Βραζιλιάνος τεχνικός αποχαιρέτησε δημόσια τη μητέρα του μέσα από συγκινητικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα, ευχαριστώντας την για την αγάπη και τη στήριξη που του προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια στιγμή που θύμισε σε όλους ότι, πέρα από τις νίκες και τις ήττες, ο αθλητισμός παραμένει κομμάτι της ζωής, με τις χαρές και τις απώλειές της.



