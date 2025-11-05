Θλίψη στο παγκόσμιο βόλεϊ: «Έφυγε» από την ζωή ο Σάμπερ Καζεμί

Ο Σάμπερ Καζεμί «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 26 ετών και βύθισε στο πένθος τόσο το ιρανικό όσο και το παγκόσμιο βόλεϊ, με την Ομοσπονδία Βόλεϊ του Ιράν να εκδίδει ανακοινώσεις.

Ένα λαμπρό αστέρι του αθλήματος δεν κατάφερε να συνεχίσει την καριέρα του και να εξελίξει το ταλέντο του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή, τα ξημερώματα της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου. Ο βολεϊμπολίστας είχε διακομισθεί σε νοσοκομείο στη Τεχεράνη, όπου και νοσηλευόταν μετά από οξεία εγκεφαλική βλάβη, αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο όσο έκανε αποθεραπεία σε πισίνα.

Οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, με τον 26χρονο να ανταποκρίνεται στις εξετάσεις που του έγιναν όσο ήταν σε κώμα. Ωστόσο η επαναφορά του εγκεφάλου του τελικά δεν κατέστη δυνατή κι ο Καζεμί ζούσε με μηχανική υποστήριξη, με τους γιατρούς να τον κρίνουν εγκεφαλικά νεκρό.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 05/11 γράφτηκε ο επίλογος του νεαρού βολεϊμπολίστα αφού ο Σάμπερ Καζεμί αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη και σκόρπισε θλίψη στον κόσμο του βόλεϊ.

Οι ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας Βόλεϊ του Ιράν

Η ανακοίνωση για τον Καζεμί

«Ο Σάμπερ Καζεμί δεν πρόλαβε να χαρίσει κι άλλες στιγμές δόξας.

Το ιρανικό βόλεϊ βυθίστηκε στο πένθος.

Ο Σάμπερ Καζεμί, το νέο και αριστερόχειρο αστέρι του ιρανικού βόλεϊ, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 14 Αμπάν (5 Νοεμβρίου) σε ηλικία 26 ετών, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη στην οικογένεια του αθλήματος. Ο Καζεμί είχε νοσηλευθεί πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο της Τεχεράνης λόγω οξείας εγκεφαλικής βλάβης. Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες της ιατρικής ομάδας να αποκαταστήσει τη λειτουργία του εγκεφάλου του, τελικά υπέστη εγκεφαλικό θάνατο και έσβησε σήμερα το πρωί.

Ο Σάμπερ Καζεμί επρόκειτο να αγωνιστεί τη φετινή σεζόν με την ομάδα Al Rayyan του Κατάρ.

Την Παρασκευή 25 Μεχρ (16 Οκτωβρίου) υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ έκανε αποθεραπεία σε πισίνα και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο. Στις 5 Αμπάν (27 Οκτωβρίου), με τη συνδρομή της Ιρανικής Ομοσπονδίας Βόλεϊ και της ιατρικής του ομάδας, μεταφέρθηκε από τη Ντόχα στην Τεχεράνη, όμως, δυστυχώς, οι προσπάθειες ανάνηψης απέβησαν μάταιες».

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση προς την οικογένειά του

«Προς την σεβαστή οικογένεια Καζεμί και τη μεγάλη οικογένεια του ιρανικού βόλεϊ,

Με βαθιά οδύνη και λύπη εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον χαμό του αγαπητού Σάμπερ, ενός πολύτιμου παίκτη της εθνικής ομάδας βόλεϊ.

Προσευχόμαστε στον Παντοδύναμο Θεό να χαρίσει αιώνια ανάπαυση και συγχώρεση στον εκλιπόντα και να δώσει υπομονή και δύναμη στην οικογένειά του και στους φίλους του».



