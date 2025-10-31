Βόλεϊ: Εγκεφαλικά νεκρός ο Σαμπέρ Καζέμι μετά από ατύχημα σε πισίνα

Η παγκόσμια κοινότητα του βόλεϊ βρίσκεται σε βαθιά θλίψη μετά την τραγική εξέλιξη για τον Σαμπέρ Καζέμι. Ο 26χρονος Ιρανός ακραίος της Αλ Ραγιάν υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια διαμονής της ομάδας του στη Ντόχα, με αποτέλεσμα σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Παρά τη μεταφορά του στην Τεχεράνη και τις προσπάθειες αποκατάστασης σε εξειδικευμένο κέντρο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η εγκεφαλική λειτουργία του έχει καταρρεύσει πλήρως και μη αναστρέψιμα.

Η ιρανική ομοσπονδία πετοσφαίρισης επιβεβαίωσε τον εγκεφαλικό θάνατο του αθλητή μέσω επίσημης ανακοίνωσης, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει ψυχολογικά την οικογένεια και την αθλητική κοινότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ο Καζέμι είχε ξεχωρίσει στο διεθνές βόλεϊ για την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα του παιχνιδιού του, αφήνοντας πίσω του ένα κενό που δύσκολα θα καλυφθεί. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε σοκ στους συναδέλφους του και στους φιλάθλους, ενώ η μνήμη του θα μείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν και τον θαύμασαν.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:



«Μετά από αξιολογήσεις ειδικών και τελικές εξετάσεις, επιβεβαιώθηκε η γνώμη του ιατρικού προσωπικού του Κατάρ για τον εγκεφαλικό θάνατο του Saber Kazemi από την ιατρική επιτροπή που αποτελείται από εξέχοντες καθηγητές νευρολογίας και εγκεφάλου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ιατρικής ομάδας, όλες οι κλινικές εξετάσεις και απεικόνιση που έγιναν τις τελευταίες ημέρες δείχνουν την πλήρη και μη αναστρέψιμη αποτυχία της εγκεφαλικής λειτουργίας του συγκεκριμένου αθλητή.



Ο Kazemi, ο οποίος μεταφέρθηκε από τη Ντόχα σε ένα από τα θεραπευτικά κέντρα της Τεχεράνης λόγω οξείας εγκεφαλικής κατάστασης πριν από λίγες ημέρες, βρισκόταν υπό ειδική ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, οι προσπάθειες της θεραπευτικής ομάδας να αποκαταστήσει την εγκεφαλική του λειτουργία απέτυχαν. Η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζήτησε από τον λαό και την αθλητική κοινωνία της χώρας να μην στερήσει τις ευλογίες του πολύτιμου εθνικού της χώρας μας αυτές τις δύσκολες μέρες».