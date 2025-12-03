Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-1: Οι «ερυθρόλευκοι» προκρίθηκαν με ανατροπή στον τελικό του League Cup

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους στο κλειστό του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν», με τους Πειραιώτες να παίρνουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα, ωστόσο οι «πράσινοι» ισοφάρισαν σε 9-9 και μετά από διαδοχικές ισοπαλίες πήραν τα ηνία με τους Νίλσεν και Γκάσμαν με 12-14. Ο Παναθηναϊκός κράτησε το προβάδισμα, το οποίο εξέλιξε με άσσο του Ανδρεόπουλου για το 15-19. Εκεί, ο Δαλακούρας πέρασε στο ματς αντί του Φρρομ και με τρεις πόντους του Γιάντσουκ έγινε το 17-22, που ανάγκασε σε τάιμ άουτ τον κόουτς Βουρδέρη.

Στην επιστροφή ο Ολυμπιακός πήρε το σρί των 2-0 πόντων κι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος πήρε το τάιμ άουτ. Στην δεύτερη επιστροφή ο Ανδρεόπουλος έκανε το 19-24, ωστόσο ο Ολυμπιακός πήρε δύο σερί πόντους κι έκλεισε τη διαφορά στους τρεις. Ο Γκόρντον Πέριν πέρασε στο σερβίς, το οποίο έστειλε άουτ για το 21-25 και το 0-1 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα κι οι «πράσινοι» ισοφάρισαν σε 3-3. Εκεί μετά από λάθος σερβίς του Νίλσεν έγινε το 6-4. Οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν τη διαφορά ενώ με άουτ επίθεση του Λινάρδου έγινε το 7-6, ωστόσο μετά από άσσο του Ατανασίεβιτς και δύο σερί πόντους του Λινάρδου ήρθε και το πρώτο τάιμ άουτ από τον κόουτς Ανδρεόπουλο. Στην επιστροφή ο Ολυμπιακός κράτησε τον ίδιο ρυθμό και με δύο σερί πόντους του Ατανασίεβιτς επανήλθε το +5, το οποίο οδήγησε σε δεύτερο τάιμ άουτ τον Παναθηναϊκό.

Στην επιστροφή ο Παναθηναϊκός μείωσε με άσσο του Νίλσεν ωστόσο ο Τζούριτς κράτησε το +7 (19-12). Ο Κασαμπαλής πέρασε στη θέση του Σπίριτο όπως κι ο Πρωτοψάλτης στη θέση του Γιάντσουκ. Εκεί ο Ανδρεόπουλος πίεσε πολύ κι έκλεισε σε 20-16 τη διαφορά. Φρομ και Ατανασίβιτς απάντησαν (22-16) ενώ με τριπλό μπλοκ παρέμεινε το +5. Ο Ολυμπιακός πήρε το setball κι οι «πράσινοι»κατάφεραν να σβήσουν δύο από τις ευκαιρίες του με τους Πρωτοψάλτη κααι Νίλσεν ενώ με το σερβίς στο φιλέ του Βουλκίδη έγινε το 25-20 για το 1-1 στα σετ.

Στο τρίτο σετ οι δύο ομάδες μπήκαν ισόπαλες μέχρι και το 5-5. Εκεί ακολούθησαν δύο διαδοχικά λάθη του Παναθηναϊκού, τα οποία με άσσο του Ατανασίεβιτς και πλασέ του Καβάνα έκαναν το 9-5. Το προβάδισμα παρέμεινε στα «ερυθρόλευκα» χέρια κι ο Λινάρδος με άσσο έκανε το 12-7 ενώ ο Τζούριτς πέτυχε το +6 (15-9), που έστειλε τον Παναθηναϊκό σε τάιμ άουτ. Στην επιστροφή ο Παναθηναϊκός με πόντο του Νίλσεν, μπλοκ του Βουλκίδη και άσσο του Σπίριτο έκανε το 17-15. Ο Ολυμπιακός βρήκε την απάντηση με τον Ατανασίεβιτς και Φρομ ενώ την απάντηση είχε ο Ανδρεόπουλος που κέρδισε το μπλοκ άουτ.

Οι «πράσινοι» κράτησαν τον ρυθμό τους και με τους Ανδρεόπουλο και Νίλσεν έκλεισαν τη διαφορά στον πόντο (19-18). Οι «ερυθρόελυκοι» ωστόσο κράτησαν τη διαφορά μετά από επίθεση του Πέριν και μπλοκ του Τζούριτς για το 23-19. Ο Νίλσεν σέρβιρε στο φιλέ κι έδωσε το setball στον Ολυμπιακό ενώ μετά από λάθος στην επίθεσή του έγινε το 25-20, για το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ οι δύο ομάδες έφτασαν ισόπαλες μέχρι και το 5-5. Από εκεί κι έπειτα ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά κι ο Λινάρδος με τρεις διαδοχικούς πόντους από μπλοκ και σερβίς έκανε το +4 (11-7). Στην επιστροφή το προβάδισμα παρέμεινε στα χέρια των«ερυθρολεύκων» με τον Τζούριτς να κάνει το 14-9. Ο Πανθηναϊκός προσπάθησε να μειώσει με τον Πρωτοψάλτη αλλά ο Πέριν απάντησε από την πάιπ. Ο Βουλκίδης με επίθεση πρώτου χρόνου και μπλοκ έκλεισε τη διαφορά σε 17-14, αναγκάζοντας σε τάιμ άουτ τον Αντώνη Βουρδέρη.

Στην επιστροφή ο Ολυμπιακός με τους Λινάρδο και Πέριν κράτησε το +5 ενώ ο Ατανασίεβιτς με μπλοκ έκανε το 22-15. Εκεί υπήρξε μια μικρή ένταση στο φιλέ ανάμεσα σε Κασαμπαλή και Τζούριτς, οι οποίοι είδαν και τις κίτρινες κάρτες. Οι «ερυθρόλευκοι» με μπλοκ πάνω στον Νίλσεν έκαναν το 23-16 ενώ ο Φρομ έδωσεμε πλασέ το matchball στην ομάδα του. Ο Ανδρεόπουλος έσβησε την πρώτη ευκαιρία, ωστόσο ο Φρομ κέρδισε το μπλοκ άουτ για το τελικό 25-17, με 3-1 σετ.

