Ολυμπιακός: Η επετειακή φανέλα του ερασιτέχνη για τα 100 χρόνια του συλλόγου είναι γεγονός

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός παρουσίασε την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια του, ικανοποιώντας την επιθυμία των φιλάθλων για μια συλλεκτική εμφάνιση αφιερωμένη στον πρώτο αιώνα του Συλλόγου. Μετά τα αντίστοιχα λανσαρίσματα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ο Θρύλος αποκτά πλέον και στον Ερασιτέχνη μια ξεχωριστή φανέλα, που τιμά την ιστορία, τα χρώματα και τον Πειραιά. Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό και φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούν αθλητές από όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού, πρόσωπα που έχουν συμβάλει στις αμέτρητες επιτυχίες του Συλλόγου και έχουν μεταφέρει το όνομά του σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια δημιουργία που συμβολίζει την ενότητα, τη δόξα και το μεγαλείο του πρώτου «ερυθρόλευκου» αιώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερ. Ολυμπιακού:

«Μας το ζητήσατε και το κάναμε πράξη.



Έρχεται η επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια. Μια συλλεκτική δημιουργία αφιερωμένη στον πρώτο αιώνα του Θρύλου.



Γεννημένη στο λιμάνι, πλεγμένη με θρύλους.

100 χρόνια στιγμές. Μία φανέλα για να τις χωρέσει όλες.

Για όσους γεννήθηκαν Θρύλοι και για όσους έγιναν μέσα απ’ αυτήν.



Ένα σύμβολο πίστης και ταυτότητας για κάθε φίλαθλο του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου.



Διαθέσιμη από την Τετάρτη (26/11, 14:00):

Τμήμα Μελών και Φιλάθλων καθημερινά 10:00-18:00



Από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.

https://olympiacossfp.shop/ όλο το 24ωρο



Για αποστολές στο εξωτερικό: 211 100 7060



Τιμή: 80€ | 70€ για τα Μέλη».